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Госдума приняла во II чтении проект о порядке банковского сопровождения гособоронзаказа
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Госдума приняла во II чтении проект о порядке банковского сопровождения гособоронзаказа 

ТАСС 15 часов назад
МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении нормы, вносящие изменения в закон «О государственном оборонном заказе» (ГОЗ), в которых уточняется порядок банковского сопровождения гособоронзаказа. Нормы были оформлены как поправки ко второму чтению законопроекта о взаимодействии аудиторов и ЦБ.
Правительство наделяется полномочиями определять уполномоченный банк в этой сфере. Минобороны России наделяется правом определять состав и формат представления головным исполнителем ГОЗ информации, которая передается в единую информационную систему государственного оборонного заказа в случаях и в порядке, установленных кабмином, за исключением информации, представляемой уполномоченными банками, состав и формат представления которой определяется Банком России.
Определяются особенности банковского сопровождения при переводе сопровождаемой сделки в иной уполномоченный банк: в частности, информация об операциях по отдельным счетам юрлиц, ИП и граждан, входящих в кооперацию головного исполнителя поставок продукции по гособоронзаказу, предоставляется банками в том числе и в уполномоченный банк, в который переводится сопровождаемая сделка.
Сопровождаемая сделка может быть переведена на банковское сопровождение из уполномоченного банка в иной уполномоченный банк, если правительство по согласованию с президентом примет решение об исключении банка из категории уполномоченных банков, либо если правительство примет решение о переводе сделки в иной уполномоченный банк. определенный таким решением. «Был пробел в законодательстве, были прописаны последствия включения (банков в список уполномоченных по гособоронзаказу) и не были прописаны последствия исключения. Решили это дополнить, если банк по какой-то причине не захотел участвовать или перестал соответствовать критериям. Порядок [исключения] прописывается», — пояснил ранее журналистам замглавы Минфина Алексей Моисеев. По банкам, которые могут быть исключены из списка, переговорный процесс уже идет, добавил он.
Правительство определяет перечень прав (требований) к головным исполнителям и перечень денежных обязательств головных исполнителей по ГОЗ. С отдельного счета головного исполнителя допускается списание денежных средств на иной банковский счет для возврата по согласованию с госзаказчиком сумм кредитов, перечисленных головному исполнителю на иной банковский счет до 30 июля 2017 года для исполнения госконтрактов, а также процентов по данным кредитам — эта норма будет применяться до 31 декабря 2018 года. Перечень передаваемых кредитов установит правительство.
Ранее Алексей Моисеев указал, что Промсвязьбанк не будет единственным уполномоченным банком для обслуживания гособоронзаказа.
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