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Интернет-покупки для россиян станут дороже
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Россия забрала деньги из США

Интернет-покупки для россиян станут дороже 

Chip.ru 1 час назад
Фото: Chip.ru
В прошлом месяце мы рассказывали вам о желании отечественных властей ввести пошлину на любые покупки, сделанные россиянами в иностранных онлайн-магазинах. Напомним, на данный момент дополнительно платить нужно лишь за покупки на общую стоимость более 1000 евро в месяц и весом более 31 кг. В тот раз с инициативой выступила Федеральная таможенная служба.
А вот теперь стало известно, что соответствующие поправки к законопроекту «О таможенном регулировании» уже одобрены комитетом Госдумы по бюджету. В данный момент они готовятся к принятию во втором чтении. В тексте документа не указаны конкретные принципы взимания дополнительной платы, но они в любом случае вряд ли обрадуют россиян.
Источник: Коммерсантъ
Фото: pixabay.com  Читайте также: Фейковые магазины: как распознать поддельный онлайн-магазин?
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