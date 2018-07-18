Интернет-покупки для россиян станут дороже 

В прошлом месяце мы рассказывали вам о желании отечественных властей ввести пошлину на любые покупки, сделанные россиянами в иностранных онлайн-магазинах. Напомним, на данный момент дополнительно платить нужно лишь за покупки на общую стоимость более 1000 евро в месяц и весом более 31 кг. В тот раз с инициативой выступила Федеральная таможенная служба.
А вот теперь стало известно, что соответствующие поправки к законопроекту «О таможенном регулировании» уже одобрены комитетом Госдумы по бюджету. В данный момент они готовятся к принятию во втором чтении. В тексте документа не указаны конкретные принципы взимания дополнительной платы, но они в любом случае вряд ли обрадуют россиян.
Источник: Коммерсантъ
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