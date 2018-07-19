Как перестать переплачивать по кредитам

Большинство розничных банков предлагают программы рефинансирования потребительских кредитов. Банки.ру выяснял, при каких условиях стоит брать кредит для погашения кредита.

В настоящее время, по данным Банки.ру, насчитывается 160 программ рефинансирования, позволяющих получить деньги на погашение кредитов в сторонних банках. «Предложения по рефинансированию сегодня есть в линейке большинства розничных банков. Так же как и по другим кредитным продуктам, средняя ставка по кредитам на рефинансирование уже долгое время снижается: по сравнению с июлем 2017 года она снизилась на 2,4 процентного пункта и сейчас находится на уровне 16,5% годовых», — говорит ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.

Продуктовый виджет

«Кроме того, последнее время мы наблюдаем, как растет практика выдачи в рамках рефинансирования дополнительных денежных средств на любые цели. Для клиентов это хорошая возможность получить средства на любые личные нужды по хорошей ставке или рефинансировать долг по тем продуктам, которые не подлежат «стандартному» рефинансированию, например микрозаймам», — добавляет Белик.

«Рефинансирование становится естественным процессом»

банке ВТБ отмечают рост спроса на программу рефинансирования кредитов. «На сегодняшний день спрос на данную программу растет. Однако мы не исключаем, что через некоторое время он замедлится в связи со снижением базы клиентов, обслуживающих дорогие кредиты», — сообщили в пресс-службе банка.

Такую же тенденцию видят и в Альфа-Банке . «В настоящее время мы наблюдаем продолжающийся рост интереса к рефинансированию беззалоговых кредитных обязательств как клиентов Альфа-Банка, так и других банков», — говорит руководитель проектов «Кредиты наличными» розничного бизнеса Альфа-Банка Ренат Шафиев.

«Приведу пример: клиент оформил кредит наличными на сумму 500 тысяч рублей под ставку 12,99% на пять лет. Его ежемесячный платеж составил 11 374 рубля. Через шесть месяцев клиент рефинансировал остаток задолженности в размере 463 тысяч рублей под ставку 11,99%, его ежемесячный платеж снизится, а на горизонте всего срока кредита экономия составит 23 тысячи рублей», — рассказывает Шафиев.

В ВТБ действует программа рефинансирования потребительских кредитов по ставке от 12,5%, которая позволяет оформить кредит на специальных условиях и погасить долг в другом банке, снизить ежемесячный платеж, объединить несколько (до шести) кредитов в один, а также получить дополнительные денежные средства. «Преобладающее большинство рефинансируемых кредитов — кредиты наличными. В среднем разница между старой и новой ставками по кредитам составляет около 5 процентных пунктов», — прокомментировали в банке.

«Интерес к рефинансированию возрастает, и объемы рефинансирования тоже растут. Это связано и с большим количеством предложений со стороны банков, и со снижением ставок. Рефинансирование становится естественным процессом на фоне существенного снижения ставок по кредитам, причем по кредитам всех типов», — отмечает заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин

Не все финансовые организации готовы рефинансировать чужие кредиты. Так, в банке «Русский Стандарт» сообщили, что в настоящее время активно не предоставляют рефинансирование по кредитам сторонних банков. «Банк рассматривает рефинансирование только как возможность избавить своих клиентов от задолженности в связи со сложной финансовой ситуацией, в которой они оказались, переоценив свои финансовые возможности. С 2016 года в банке появился собственный набор инструментов, который может помочь клиенту с возвратом долга: изменение даты платежа, рассрочка выплат, выход из просрочки за счет частичных платежей», — рассказали в пресс-службе банка.

«Жизненно необходимо»

«Рефинансирование «жизненно необходимо», — поясняет Анастасия Белик, — когда ухудшилось материальное положение и есть желание снизить размер ежемесячного платежа. В этом случае достаточно оформить новый заем на более длительный срок, тем самым снизив ежемесячную финансовую нагрузку. Но при этом общая переплата может увеличиться (все зависит от новой и старой ставки)». Если вы взяли кредит пару лет назад, то рефинансирование позволит снизить ставку и избавиться от «дорогого» долга. «Также благодаря рефинансированию вы можете вывести имущество из залога или „освободить“ поручителя, так как обычно новый банк не требует обеспечения», — указывает эксперт Банки.ру.

По словам Андрея Люшина, для того чтобы успешно рефинансироваться, необходимо проконсультироваться с несколькими банками и получить наиболее интересные условия. При этом желательно, чтобы несколько кредитов можно было объединить в один и рефинансировать их в одном банке. Это можно сделать либо самостоятельно, либо обратиться к кредитным брокерам, которые постоянно находятся на связи как минимум с десятью банками и могут подобрать под ваши непосредственные кредиты лучшую программу рефинансирования», — советует эксперт.

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«Чтобы рефинансирование было выгодным, мы рекомендуем, чтобы разница в ставках составляла не менее двух процентных пунктов. Кроме того, выгоднее всего рефинансировать задолженность на начальной стадии. При этом, чтобы кредит подходил под требования банков, он должен действовать не менее 6—12 месяцев на момент подачи заявки», — обращает внимание Анастасия Белик.

Просто сделай это Ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик рассказала, как произвести рефинансирование.

Выберите самое выгодное предложение по рефинансированию. Проще всего это можно сделать с помощью поиска потребительских кредитов Банки.ру.

Рассчитайте размер переплаты по выбранной программе (или нескольким программам), учитывая все возможные дополнительные платежи (страховку, комиссии за допуслуги и т. п.).

Подсчитайте, сколько вам осталось платить по имеющимся кредитам, и сравните результаты.

Если рефинансирование получается выгодным, соберите необходимый пакет документов и подайте заявку в банк. В большинстве случаев, если заявка будет одобрена, придется обратиться в офис банка (иногда выезжает курьер).

Для оформления кредита, как правило, требуются паспорт, справка 2-НДФЛ или по форме банка, заверенная копия трудовой книжки и документы по рефинансируемым кредитам: справка о состоянии ссудной задолженности, кредитный договор, график платежей, реквизиты счета. Обычно банк сразу перечисляет денежные средства на счет первоначального кредитора. Но, чтобы текущий договор закрылся, необходимо подать заявление (позвонить / провести эту операцию в интернет-банке) на полное досрочное погашение в «бывший банк». После закрытия займа возьмите справку об отсутствии задолженности и предъявите ее в банк, в котором рефинансировали кредит. Помните: при отсутствии подтверждения целевого использования денежных средств ставка по новому кредиту может увеличиться.