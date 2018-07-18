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Вывоз мусора может подешеветь в Ставропольском крае
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Вывоз мусора может подешеветь в Ставропольском крае 

АиФ Ставрополье 15 часов назад
Фото: АиФ Ставрополье
Плата за обращение с ТКО может снизиться на Ставрополье, сообщили STAV.AIF.RU в региональном минЖКХ.
Тарифная комиссия пересмотрела предельные тарифы для региональных операторов, поскольку Правительство РФ снизило плату за негативное воздействие на окружающую среду в семь раз. Такая мера должна уменьшить сумму коммунальных платежей для населения.
С 16 июля предельный тариф для ООО «Эко-сити» составил 643,37 рублей за куб.м, для ООО «Экострой» — 621,65 рублей за куб.м, для ООО «Комбинат Благоустройства» — 637,35 рублей за куб.м. Региональная тарифная комиссия ожидает, что операторы по обращению с ТКО уменьшат размер платы для населения и юридических лиц.
Напомним, с 1 июля на Ставрополье коммунальные услуги подорожали на 3,5%. Повышение тарифов вызвано инфляцией, удорожанием энергоносителей и необходимостью собрать деньги на ремонт и замену устаревших коммуникаций.
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