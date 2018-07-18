Орлов и депутаты вывели в область в список самых солидарных с пенсионной реформой

Власть реформой довольна. А люди?

По данным аналитиков, все больше глав регионов поддерживают предложенный правительством вариант реформирования пенсионной системы. «В целом большая часть участников дискуссий продемонстрировала положительное отношение к законопроекту накануне первого чтения как в формате публичных заявлений первых лиц регионов, так и во время общественных дискуссий. В то же время вполне очевидно, что реализация масштабной задачи обеспечения поддержки пенсионных изменений региональными властями в краткие сроки не могла быть реализована одномоментно, а часть руководителей субъектов оставляла себе свободу для маневра», — говорится в тексте исследования.

Калининградская область, В Архангельской области, судя по всему, решили особо не маневрировать. Игорь Орлов и областное собрание депутатов, по мнению экспертов «Петербургской политики», заслужили по 4 из 5 возможных баллов по шкале отношения к реформе. Таким образом Поморье оказалось в списке регионов с максимальными оценками. Вместе с нами там Чувашия Ленинградская область и др.

За что такие высокие баллы? Губернатор Игорь Орлов назвал главными условиями пенсионной реформы повышение уровня доходов пенсионеров, создание системы защиты людей старшего возраста. Он отметил, что концепция реформы правильная, подчеркнув необходимость пенсионных преференций для людей, живущих в Арктической зоне. По утверждению губернатора, минимум 90% граждан Российской Федерации понимают, что в пенсионной системе надо что-то менять. Ну а депутаты 11 июля поддержали законопроект о пенсионной реформе. Возможно это стало благодаря парламентскому большинству единороссов.

В народе, правда, настроения не такие высокобалльные. В последние недели по области прокатилась серия митингов и пикетов против повышения пенсионного возраста.