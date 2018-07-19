Прожиточный минимум дорастят. Что это изменит?

Прожиточный минимум может вырасти. Что это изменит?

Минтруд России предложил увеличить прожиточный минимум за II квартал 2018 года из-за роста стоимости потребительской корзины. И учитывая, что с 1 мая с этим показателем уравнён минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и последний не может быть ниже первого, многие стали ждать повышения пособий и льгот. « Парламентская газета » разбиралась, что и когда изменится на самом деле?

Потребительская корзина стала увесистее

Во II квартале 2018 года, то есть за апрель, май и июнь, Росстат зафиксировал подорожание потребительской корзины в общей сложности на 3,8 процента. При этом непродовольственные услуги стали дороже на 4,3 процента.

В Минтруде посчитали, что вслед за увеличением стоимости потребительской корзины необходимо изменить и прожиточный минимум. Согласно опубликованному ведомством проекту приказа, показатель во II квартале вырастет на четыре процента для трудоспособного населения, на 3,8 процента — для пенсионеров, на 4,3 процента — для детей.

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Пенсии не изменятся

Для трудоспособного населения 10 842 11 280 (+438) Для пенсионеров 8269 8583 (+314) Для детей 9959 10 390 (+431) Пенсии не изменятся

Минтруд ежеквартально фиксирует прожиточный минимум как отражение уже состоявшихся изменений в стоимости потребительской корзины. При этом прожиточный минимум сам по себе — это стоимость минимального набора продуктов и товаров, которые нужны для поддержания жизни человека, то есть та сумма, на которую человек сможет прожить месяц, учитывая оплату различных платежей. Его величина определяется как в целом по Российской Федерации, так и в субъектах Российской Федерации, отдельно на душу населения и для основных социально-демографических групп.

Целевой показатель прожиточного минимума закладывается в федеральный бюджет для расчёта пенсий. Это касается только федерального прожиточного минимума для пенсионеров (ПМП).

В Законе «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» размер ПМП по Российской Федерации определён в размере 8726 рублей. Его используют в течение этого года, чтобы определить, каким пенсионерам положены надбавки. Это связано с тем, что в каждом регионе устанавливают свой «пенсионный» прожиточный минимум: если он меньше федерального, то к пенсии доплатят недостающую сумму.

Таким образом, увеличение прожиточного минимума во II квартале 2018 года не повлияет на размер пенсии. К тому же ежеквартальный ПМП намного ниже того, который был заложен в бюджет на текущий год.

Почти все пособия останутся прежними

Большая часть выплат из Фонда социального страхования рассчитывается на основе МРОТ. Прожиточный минимум же может быть использован в случае, если человек не может представить справку о заработке, из которого должна быть исчислена ежемесячная страховая выплата. В этой ситуации за основу будет взят как раз квартальный прожиточный минимум.

«На выплаты и пособия ежеквартальный прожиточный минимум практически не повлияет», — пояснил «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов . По его словам, этот показатель будет использован для оценки уровня жизни населения.

Он также отметил, что важнее оценить прожиточный минимум по итогам года, так как потребительские цены несколько меняются в зависимости от сезона. «Многое зависит, например, от того, какой будет урожай в этом году», — привёл пример депутат.

МРОТ изменится, но не скоро

Согласно закону о МРОТ, его сумма устанавливается ежегодно на основе федерального прожиточного минимума за II квартал предыдущего года. Эти правила действуют и сейчас: с мая этого года МРОТ составляет 11 163 рубля, что было суммой прожиточного минимума для трудоспособного населения во II квартале 2017 года.

Прожиточный минимум во II квартале 2018 года может составить 11 280 рублей. Это значит, что МРОТ поднимется до этой величины в следующем году и останется таким на весь 2019 год. Соответственно, все пособия и выплаты, которые рассчитываются на основе МРОТ, также вырастут со следующего года.