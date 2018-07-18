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Изменены размеры госпошлины на выдачу загранпаспорта нового образца
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Изменены размеры госпошлины на выдачу загранпаспорта нового образца 

АиФ Адыгея 16 часов назад
Фото: АиФ Адыгея
С 3 августа 2018 года размер госпошлины за выдачу загранпаспорта нового поколения будет увеличен с 3500 до 5000 рублей, а для детей до 14 лет — с 1500 до 2500 рублей.
Изменены также размеры госпошлины за регистрацию транспортных средств и совершение иных регистрационных действий.
Так, за выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства на пластиковой основе нового поколения госпошлина составит 1500 рублей, за выдачу национального водительского удостоверения на пластиковой основе нового поколения — 3 тысячи рублей.
Напомним, что данные изменения вступают в силу в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2018 года № 180-ФЗ «О внесении изменений в статьи 333.28 и 333.33 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», предусматривающим изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации по вопросам взимания госпошлин.
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