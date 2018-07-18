Изменены размеры госпошлины на выдачу загранпаспорта нового образца

С 3 августа 2018 года размер госпошлины за выдачу загранпаспорта нового поколения будет увеличен с 3500 до 5000 рублей, а для детей до 14 лет — с 1500 до 2500 рублей.

Изменены также размеры госпошлины за регистрацию транспортных средств и совершение иных регистрационных действий.

Так, за выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства на пластиковой основе нового поколения госпошлина составит 1500 рублей, за выдачу национального водительского удостоверения на пластиковой основе нового поколения — 3 тысячи рублей.