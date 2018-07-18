Ольга Черкасова: «Время для изменений в пенсионной системе пришло»

Фото Ениной Елены и Игоря ПреображенскогоОльга Черкасова : «Время для изменений в пенсионной системе пришло»«Время для изменений в пенсионной системе пришло», — об этом заявила председатель Нижегородской региональной общественной организации «Общество памяти Георгиевских кавалеров имени капитана 1 ранга Петра Ниловича Черкасова» Ольга Черкасова

Общественница прокомментировала планируемые изменения в пенсионной системе России

«Чтобы общество созрело, с обществом нужно говорить. Это должно быть чем-то вроде «хождения в народ»: собирать коллективы и рассказывать о ситуации, о том, что нас ждет. Позицию государства мы выслушали, теперь очередь за россиянами. Надо узнать их мнения, предложения, чтобы прийти к взаимному соглашению, оптимальному и для людей, и для государства.

Я думаю, что время для изменений в пенсионной системе пришло, более того, оно запоздало. Потому что сейчас есть очень много несправедливости в выплате пенсий, не индексируются они тем, у кого пенсия семь тысяч рублей. Говорить об изменениях надо было лет пять назад, чтобы сделать выплаты справедливыми.

Всегда все должно быть индивидуально. Есть люди, которые могут работать и в 70 лет, и в 80 лет, они себя чувствуют замечательно и имеют опыт, и готовы его передавать. А у кого-то со здоровьем могут быть проблемы, что он имя свое уже плохо помнит в этом возрасте. Должны влиять условия труда, у кого-то они тяжелые, он должен уходить раньше, у кого-то легкие — он может остаться», — сказала Ольга Черкасова.