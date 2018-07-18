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Ольга Черкасова: «Время для изменений в пенсионной системе пришло»
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Ольга Черкасова: «Время для изменений в пенсионной системе пришло» 

Нижегородская правда 16 часов назад
Фото: Нижегородская правда
Фото Ениной Елены и Игоря ПреображенскогоОльга Черкасова: «Время для изменений в пенсионной системе пришло»«Время для изменений в пенсионной системе пришло», — об этом заявила председатель Нижегородской региональной общественной организации «Общество памяти Георгиевских кавалеров имени капитана 1 ранга Петра Ниловича Черкасова» Ольга Черкасова.
Общественница прокомментировала планируемые изменения в пенсионной системе России.
«Чтобы общество созрело, с обществом нужно говорить. Это должно быть чем-то вроде «хождения в народ»: собирать коллективы и рассказывать о ситуации, о том, что нас ждет. Позицию государства мы выслушали, теперь очередь за россиянами. Надо узнать их мнения, предложения, чтобы прийти к взаимному соглашению, оптимальному и для людей, и для государства.
Я думаю, что время для изменений в пенсионной системе пришло, более того, оно запоздало. Потому что сейчас есть очень много несправедливости в выплате пенсий, не индексируются они тем, у кого пенсия семь тысяч рублей. Говорить об изменениях надо было лет пять назад, чтобы сделать выплаты справедливыми.
Всегда все должно быть индивидуально. Есть люди, которые могут работать и в 70 лет, и в 80 лет, они себя чувствуют замечательно и имеют опыт, и готовы его передавать. А у кого-то со здоровьем могут быть проблемы, что он имя свое уже плохо помнит в этом возрасте. Должны влиять условия труда, у кого-то они тяжелые, он должен уходить раньше, у кого-то легкие — он может остаться», — сказала Ольга Черкасова.
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