Глава ФНС по РТ: ставка налога для самозанятых не превысит 6% от прибыли

Ставка налога для самозанятых пока не определена, но она не будет превышать 6% от суммы продаж, об этом на совещании финансовых органов в Доме правительстве сообщил глава управления УФНС по Татарстану Марат Сафиуллин , передает «Коммерсант».

По его словам, сейчас идет подготовка к налогооблажению самозанятых жителей в упрощенном порядке. Он отметил, что к самозанятым планируется отнести лиц, не имеющих наемных работников и самостоятельно реализующих товары и услуги без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Марат Сафиуллин также подчеркнул, что ставка налога пока окончательно не определена, но «она точно не превысит 6% от суммы продаж». Новый налог у самозанятых будет взиматься автоматически с помощью мобильного приложения.

«Наша задача совместно с муниципалитетами провести полномасштабную кампанию по информированию граждан для дальнейшего привлечения к регистрации в качестве самозанятых и уплате налога в упрощенном режиме», — сказал он.