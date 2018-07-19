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Глава ФНС по РТ: ставка налога для самозанятых не превысит 6% от прибыли
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Глава ФНС по РТ: ставка налога для самозанятых не превысит 6% от прибыли 

АиФ Казань 5 часов назад
Фото: АиФ Казань
Ставка налога для самозанятых пока не определена, но она не будет превышать 6% от суммы продаж, об этом на совещании финансовых органов в Доме правительстве сообщил глава управления УФНС по Татарстану Марат Сафиуллин, передает «Коммерсант».
По его словам, сейчас идет подготовка к налогооблажению самозанятых жителей в упрощенном порядке. Он отметил, что к самозанятым планируется отнести лиц, не имеющих наемных работников и самостоятельно реализующих товары и услуги без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Марат Сафиуллин также подчеркнул, что ставка налога пока окончательно не определена, но «она точно не превысит 6% от суммы продаж». Новый налог у самозанятых будет взиматься автоматически с помощью мобильного приложения.
«Наша задача совместно с муниципалитетами провести полномасштабную кампанию по информированию граждан для дальнейшего привлечения к регистрации в качестве самозанятых и уплате налога в упрощенном режиме», — сказал он.
Президент РТ Рустам Минниханов предложил создать специальную комиссию по работе с самозанятыми в республике.
Напомним, ранее Владимир Путин предложил протестировать в Татарстане, Москве и Московской области механизм по сбору налога с самозанятых.
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