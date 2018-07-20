Ещё
Назван размер материнского капитала после «разморозки»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названа сумма материнского капитала после «разморозки» индексации 

Lenta.ru 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Размер материнского капитала проиндексируют с 1 января 2020 года. Сумма выплат увеличится с 453 026 до 470 241 рубля. Об этом в пятницу, 20 июля, сообщает РБК со ссылкой на проект основных характеристик бюджета Пенсионного фонда России на 2019, 2020 и 2021 годы.
В 2021 году маткапитал вырастет до 489 051 рубля.
>> Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Уровень инфляции, по прогнозу Минэкономразвития, в 2020 году составит 3,8 процента, в 2021-м — 4 процента.
Размер маткапитала был заморожен в 2016 году. В качестве причин такого решения указывалась «финансово-экономическая ситуация в стране».
Программа материнского капитала начала действовать в России в 2007 году. Выплаты предоставляются семьям, родившим или усыновившим двух и более детей. Материнский капитал можно направить на улучшение жилищных условий семьи, пенсионное обеспечение матери, обучение ребенка, оборудование жилья средствами для детей-инвалидов, а также погашение ипотеки. Деньги можно использовать после достижения ребенком возраста трех лет, кроме тех случаев, когда средства расходуются на первоначальный взнос или погашение кредитов на жилье.
Последние новости
В СССР за такое убивали: найдены снимки быта нацистов Тимошенко нашла способ отобрать у России Крым Назван максимальный размер пенсии после реформы
Комментарии4  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Газпрому» перекрывают трубу399
Фото кабинета Медведева удивило россиян151
К чему приводит «вражда» с РФ и другие события дня49
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста1390
Умерла Мария Спивак42
Видео
08:39
Путин впервые высказался о повышении пенсионного возраста
Политика
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение