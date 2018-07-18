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Эксперты назвали регионы с самым высоким уровнем поддержки законопроекта о пенсионном возрасте
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Эксперты назвали регионы с самым высоким уровнем поддержки законопроекта о пенсионном возрасте 

Rambler News Service 15 часов назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Фонд «Петербургская политика» представил обзор публичной реакции региональных властей на законопроект правительства о повышении пенсионного возраста, самый высокий уровень поддержки был зафиксирован в 13 регионах.
Экспертные оценки реакции властей на законопроект о повышении пенсионного возраста были даны по шкале от 0 до 5, где «"5'' означает максимальную оценку — если реакция была достаточно недвусмысленной, оперативной и освещалась в средствах массовой информации. Положительные оценки с оговорками, а также случаи задержек с реакцией, минимизировать публичность принятого решения или сузить рамки обсуждения (отказ от очных пленарных заседаний парламентов и т.п.) приводил к снижению оценки — как правило, до 3-4. При отсутствии очевидной реакции или негативной позиции ставилась оценка ''0''», — отмечается в сообщении фонда.
По данным экспертов, максимальные оценки были зафиксированы в регионах: Алтай, Карелия, Марий Эл, Мордовия, Чувашия, Алтайский, Приморский края, Архангельская, Калининградская, Кировская, Ленинградская, Саратовская, Томская области.
В список регионов с минимальными оценками вошли Дагестан, Чечня, Якутия, Камчатский край, Владимирская, Иркутская, Кемеровская, Омская, Орловская, Ярославская области, Москва, Еврейская АО.
В июне правительство России внесло в Госдуму законопроект о внесении изменений в пенсионную систему, он предполагает повышение пенсионного возраста до уровня 65 лет для мужчин и 63 года для женщин, возрасты выхода на пенсию планируются повышать поэтапно: увеличивать ежегодно на один год в период с 2019 по 2034 годы.
Ранее комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал внесённый правительством законопроект о повышении пенсионного возраста и рекомендовал его к I чтению. До этого законопроект поддержали комитеты — соисполнители: комитет Госдумы по бюджету и налогам и комитет по охране здоровья.
Документ будет рассмотрен Госдумой в первом чтении 19 июля.
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