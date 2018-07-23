Вкладчикам рухнувшего «Газбанка» начали выдавать страховые выплаты

В банке оказались заморожены зарплаты и пенсии тысяч самарцев

В понедельник, 23 июля, «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) начало выдавать страховые выплаты вкладчикам «Газбанка». Граждане смогут получить деньги в Сбербанке.

«Газбанк» лишили лицензии 11 июля. По информации Центробанка, причиной стали неоднократные нарушения требований закона о противодействии отмыванию доходов, полученных нелегальным путем.

Вместе с этим оказались заморожены зарплаты и пенсии тысяч самарцев. Причем без денег остались не только простые горожане, но и чиновники. Посмотрите наш репортаж о том, что происходило в банке после известия об отзыве лицензии.

— Согласно реестру обязательств «Газбанка», за выплатой страхового возмещения на сумму около 17,8 миллиарда рублей могут обратиться 47,5 тысячи вкладчиков. Среди них 300 предпринимателей. Им выплатят 46 миллионов рублей, — сообщили в «Агентстве по страхованию вкладов».

Сбербанк работает как банк-агент АСВ. Он будет осуществлять прием заявлений, иных необходимых документов и выплату страхового возмещения вкладчикам «Газбанка» минимум два года. Адреса подразделений можно узнать по телефону.