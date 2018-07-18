Хозяйка с котом ищет соседа: изучаем, какие квартиры с подселением сдают в Екатеринбурге

Средняя стоимость комнаты в квартире с живущим в ней хозяином составляет 8500 рублей в месяц, подсчитали специалисты онлайн-сервиса N1.RU.

По данным аналитиков, стоимость такой комнаты в квартире на подселение вполне сопоставима с ценой комнаты в общежитии, среди которых есть даже предложения в центре города (средняя стоимость аренды комнаты в месяц в Екатеринбурге тоже составляет 8500 рублей).

Самым дешевым предложением в этом сегменте можно считать комнату в хрущевке на Вторчермете за 5000 рублей в месяц.

Еще одно предложение для проживания с хозяйкой — Волгоградская, 182 — 6000 рублей в месяц. Девушке, которой понравится цена и район, предстоит жить «в одной квартире с приятной пожилой дамой и воспитанным котом».

А за 14 000 рублей есть большая комната возле метро «Геологическая», в которой смогут разместиться две девушки. Правда, за эту стоимость уже можно арендовать отдельную квартиру на окраине города. Так, средняя цена аренды однушки на Уралмаше, Широкой Речке и Сортировке — около 14 000 рублей.

— Сейчас среди предложений для аренды есть даже спальные места. Для людей пожилого возраста, располагающих свободными «квадратами», — это самый простой способ заработать прибавку к пенсии. Аудитория таких предложений, конечно же, студенты, — отмечает руководитель проекта N1.RU Оксана Сидлецкая.

Еще одна категория сравнительно дешевой аренды — это предложения для совместной аренды дорогих квартир. Например, арендатор большой квартиры в центре предлагает в субаренду комнату за 17 000 рублей в месяц, но при условии, что новому соседу или соседке не больше 30 лет.

Предлагаем посмотреть на комнаты, которые собственники сдают в аренду, и на рекомендации, которые хозяева дают сами себе:

1. Громова, 148, 7000 рублей в месяц. «Хозяйка — врач, пенсионерка».

2. Сакко и Ванцетти, 58, 10 000 рублей в месяц. «Хозяйка — хорошая, приветливая, интеллигентная женщина».

3. Волгоградская, 31/3, 7000 рублей в месяц. «Хозяйка — приветливая, доброжелательная женщина, еще недавно работающая пенсионерка».