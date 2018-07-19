Госдума одобрила концепцию изменений в пенсионном законодательстве

Подчеркнем, что депутаты одобрили именно концепцию пенсионных изменений. На этом общественное и экспертное обсуждение не прекращается. В Госдуме планируют продолжить масштабную дискуссию и провести «донастройку» в рамках подготовки ко второму чтению, которое состоится в осеннюю сессию. В связи с этим нижняя палата продлевает принятие поправок к основному чтению — не до 18 августа, как планировалось ранее, а до 24 сентября, сообщил глава нижней палаты Вячеслав Володин

Согласно инициативе начиная с 2019 года пенсионный возраст граждан PФ будет поэтапно расти. К 2028 году мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет вместо 60. Пенсионный возраст для женщин предлагается поднять с 55 до 63 лет к 2034 году.

Такие изменения необходимы сегодня, чтобы обеспечить достойный уровень пенсий для граждан, вышедших на заслуженный отдых, объяснил депутатам глава минтруда Максим Топилин . При этом сохранение текущих параметров в условиях солидарной пенсионной системы ставит под угрозу устойчивость всей конструкции.

Индексация пенсий достигнет 7 процентов, что в два раза выше прогнозируемой на 2018 год инфляции

"Напомню, что в 1930-е годы мы имели количество пенсионеров от численности населения — 2 процента. Сегодня доля пенсионеров — более 30 процентов, — объяснил он. — Жизнь серьезным образом изменилась. Мы не можем оставаться в 30-х годах прошлого столетия".

С учетом увеличения продолжительности жизни, а главное — для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции — изменения необходимы, доказал народным избранникам министр. Рост пенсий в среднем составит 1 тысяч рублей в месяц, то есть суммарное увеличение за год достигнет 12 тысяч рублей. Таким образом, отметил Топилин, индексация пенсий достигнет 7процентов, что в два раза выше прогнозируемой на 2018 год инфляции. Конкретная же прибавка каждому человеку будет соответствовать его пенсии — повышение будет пропорциональным, заявил министр. За шесть лет на индексацию пенсий в РФ будет направлено 3 трлн рублей.

В отличие от стран Запада, Россия принимает решение о повышении планки возраста выхода на пенсию не под давлением кризиса в экономике, а при стабильной ситуации. Ведь необходимо на перспективу обеспечить страховой характер пенсионной системы, не просто сохранить, но и беспрецедентно повысить пенсионные выплаты, подчеркнул министр.

Расчеты Минтруда, подтверждают тот факт, что изменения в пенсионной системе приведут к росту доходов неработающих пенсионеров. Со всеми цифрами можно ознакомиться при работе с бюджетными проектировками, сказал Максим Топилин, отвечая на вопросы депутатов.

Депутатов интересовала и ситуация на рынке труда вследствие принятия закона — этому была посвящена большая часть заданных министру вопросов. Топилин объяснил, что принятие законопроекта не приведет к росту безработицы в силу плавного увеличения возраста выхода на пенсию. Этому помешает и тот факт, что на рынок выходит меньше новых работников из-за падения рождаемости в 1990-х годах.

Тем не менее правительство планирует меры на рынке труда. А именно, собирается выделить порядка 5 млрд рублей на программы повышения квалификации и переподготовки людей предпенсионного возраста. «Сейчас эту программу дорабатываем, и как раз ко второму чтению данного закона она будет готова», — уточнил Топилин.

Кроме того, правительство готовит план защиты прав работающих граждан, а также законопроект об изменении размера пособий по безработице, который будет внесен в Госдуму вместе с проектом бюджета на 2019 год. В минтруде планируют, что максимальный размер пособия, составляющий сегодня 4,9 тысячи рублей, будет доведен до уровня прожиточного минимума.

Изменение параметров пенсионной системы — выверенное и сбалансированное решение, которое позволит решить целый ряд стоящих перед государством вопросов социальной сферы, отметил глава Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров

Без внесения изменений к 2025-2026 годам трансферт в Пенсионный фонд возрастет до 5 трлн рублей, заявил парламентарий. «Это означает, что эти средства будут отрываться у здравоохранения, от тех национальных целей, которые поставлены президентом вместе с задачей увеличения пенсий», — подчеркнул он.

Расчеты Минтруда подтверждают тот факт, что изменения в пенсионной системе приведут к росту доходов неработающих пенсионеров

Первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев отметил, что не принимать решение нельзя: в перспективе это будет «означать ликвидацию пенсионной системы в России, на ее место придет такая худшая пародия на собес». При этом парламентское большинство настроено на широкое обсуждение инициативы. «Мы прекрасно понимаем, что это решение не может быть принято в одиночку», — заявил он, имея в виду, в частности, «пакет мер, направленных на то, чтобы люди предпенсионного возраста чувствовали себя достойными уважения тружениками».

Важно также, что вместе с пенсионным законопроектом Госдума одновременно ратифицировала Конвенцию МОТ. Несмотря на то, что международная организация приняла документ еще в 1952 году, он до сих пор имеет большое значение, покрывая все основные риски в социальной сфере. Будь то обеспечение по старости, в связи с несчастным случаем на производстве, профессиональным заболеванием, по материнству, по инвалидности, медобслуживанию. Одно из ключевых последствий ратификации документа — вытекающие из нее международные обязательства обеспечить пенсии на уровне 40% утраченного заработка. Это теперь и публичное обязательство России.

Вячеслав Володин отметил, что вопрос о ратификации Конвенции обсуждался десятилетия, начал рассматриваться еще в 90-е годы, и наконец решение назрело. И именно изменения пенсионного законодательства сделали реальной реализацию ключевогоположения документа.

Парламентская хроника

Управлять коллегиально

19 июля на заседании Госдумы депутаты проголосовали во втором чтении за законопроект об участии представителей работников в коллегиальном органе управления организацией. Таким образом, у профсоюзов появится возможность делегировать своих представителей на заседания коллегиальных органов управления организаций (с правом совещательного голоса). А работодатель обязан будет создать для этого необходимые условия. Этот законопроект стимулирует диалог работодателей с трудовыми коллективами. Это означает возможность для трудовых коллективов наладить дополнительный контроль и в вопросах занятости, и в вопросах социального пакета. Это — одно из целого ряда серьезных решений, связанных с защитой занятости, улучшением системы здравоохранения, которое депутаты вместе с кабмином собираются сопроводить пенсионные изменения, подчеркнул первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. В частности, продолжается разработка новой стратегии охраны здоровья, которая должны быть готова к осени.

Меняется расчет налога на имущество физических лиц Госдума на заседании занимались и другими важными вопросами. Так, во втором чтении депутаты приняли законопроект, меняющий порядок расчета налога на имущество физлиц. Этот законопроект инициирован группой депутатов во главе с Вячеславом Володиным. Законодатели предлагают отказаться от дальнейшего роста временного коэффициента, который используется при расчете налога на имущество. Ранее этот коэффициент, представляющий собой разницу между кадастровой и инвентаризационной стоимостью, предлагалось увеличить с 0,2 до 1. Теперь максимальный размер коэффициента не превысит 0,6.

Расходы бывших чиновников возьмут под контроль

Во втором чтении Госдумой принят ряд важных антикоррупционных поправок президента. Среди прочего, для государственных и муниципальных служащих, работников госкорпораций, государственных внебюджетных фондов и еще ряда категорий устанавливается упрощенный порядок привлечения к дисциплинарной ответственности. При этом будет введен единый срок давности для применения взысканий — не позднее трех лет со дня совершения такого правонарушения. Кроме того, увольнение сотрудника, в отношении которого уже начата прокурорская проверка, не будет причиной для автоматического прекращения расследования. Еще президентский законопроект вводит контроль за соответствием расходов не только действующих, но бывших чиновников их доходам, полученным во время работы на государство.