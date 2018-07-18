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Правда ли, что пенсионные нововведения позволят женщинам «наработать» стаж?
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Правда ли, что пенсионные нововведения позволят женщинам «наработать» стаж? 

АиФ Пермь 19 часов назад
Фото: АиФ Пермь
Говорят, что предлагаемые изменения в пенсионной системе создадут женщинам условия для выработки необходимого стажа, а, следовательно, более выгодна с точки зрения формирования пенсионных накоплений?
Отвечает Ирина Ермакова, председатель региональной общественной организации «Многодетные Пермского края»:
«По нынешней пенсионной системе женщины, которые находились в отпуске по уходу за ребёнком, не успевают наработать необходимый стаж. В результате размер пенсии у женщин, чаще всего примерно на треть ниже, чем у мужчин. Предлагаемые пенсионные изменения должны устранить эту диспропорцию. При этом Россия, в отличие от других стран, не отказывается от разницы в возрасте выхода на пенсию для мужчин (65) и женщин (63), учитывая особую социальную роль женщин, их миссию по воспитанию детей.
Женщины у нас в стране в 55 лет ведут активную социальную и общественную жизнь, готовы работать, но порой работодатель «выталкивает» их. Поэтому многие вынуждены заново строить карьеру, зачастую в сером секторе экономики, и на должностях, не соответствующих их квалификации.
Если государство выступает с такими предложениями, то, я считаю, должны быть программы переобучения, варианты адаптации. Нужно дать возможность людям получать новые специальности, востребованные на рынке труда».
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