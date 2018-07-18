Всего 14% россиян получают удовольствие от покупки еды

Отправляясь в магазин за продуктами, россияне выбирают торговые точки по ценам и удаленности от дома. Только 14% соотечественников получают от покупок удовольствие. Для 86% поход в продуктовый магазин — это жизненная необходимость или рутина.

В ходе исследования «Ромир» респонденты определили критерии, по которым выбирают магазин продуктов. На первом месте оказалось его удобное расположение. В торговые точки по пути к дому предпочитает заходить 64,5%, сообщают РИА Новости со ссылкой на имеющееся в распоряжении исследование «Ромира».

44,5% опрошенных заявили, что для них принципиально важно расплачиваться банковской картой.

В опросе приняли участие 1,8 тысячи человек в возрасте от 18 лет и старше, проживающие во всех типах населенных пунктов во всех федеральных округах России

Приемлемые или низкие цены как главный фактор выбора магазина отметили 61% и 50,8% респондентов соответственно. Кроме того, 49% опрошенных следят за постоянными акциями и скидками, а для 57% важен широкий ассортимент магазина.