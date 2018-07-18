Ещё
Всего 14% россиян получают удовольствие от покупки еды
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Всего 14% россиян получают удовольствие от покупки еды 

News.ru 2 часа назад
Отправляясь в магазин за продуктами, россияне выбирают торговые точки по ценам и удаленности от дома. Только 14% соотечественников получают от покупок удовольствие. Для 86% поход в продуктовый магазин — это жизненная необходимость или рутина.
В ходе исследования «Ромир» респонденты определили критерии, по которым выбирают магазин продуктов. На первом месте оказалось его удобное расположение. В торговые точки по пути к дому предпочитает заходить 64,5%, сообщают РИА Новости со ссылкой на имеющееся в распоряжении исследование «Ромира».
44,5% опрошенных заявили, что для них принципиально важно расплачиваться банковской картой.
В опросе приняли участие 1,8 тысячи человек в возрасте от 18 лет и старше, проживающие во всех типах населенных пунктов во всех федеральных округах России.
Приемлемые или низкие цены как главный фактор выбора магазина отметили 61% и 50,8% респондентов соответственно. Кроме того, 49% опрошенных следят за постоянными акциями и скидками, а для 57% важен широкий ассортимент магазина.
News.ru: последние новости
Пенсия достигнет прожиточных минимумов к 2024 году Под шумок: какие законы приняли во время ЧМ ФНС ищет подозрительные счета
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Убита финалистка всероссийского конкурса красоты95
Трамп определился с отношением к России56
Трамп ответил на обвинения в предательстве80
«Там геноцид!»: Лютый избавится от гражданства Украины63
Раскрыты возможности новейших «Кинжалов»39
Видео
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:44
Задержан главный гаишник севера Москвы
Криминал Происшествия
01:38
Путин упразднил секретный город из «дела Скрипалей»
Политика
00:34
Порошенко назвал Украину приоритетом для США и НАТО
В мире Статьи
00:59
Бывшая жена Грудинина впервые рассказала об их разводе
Политика
02:45
«Будет сложно»: Москва и Киев договариваются по газу
Экономика Статьи
03:32
«Женщина играла ключевую роль»: кто отравил Скрипалей
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение