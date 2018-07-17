Как распорядились финансовой помощью муниципалитеты края?

Прошлой осенью муниципалитетам края предоставили огромную финансовую помощь на погашение бюджетных задолженностей. Хотелось бы полюбопытствовать, все ли города и районы распорядились средствами по назначению?

Владимир Притупов: Вопрос мы переадресовали главному финансисту края, и вот что ответил врио заместителя председателя правительства региона, министра финансов Алтайского края

— В 2017 году местным бюджетам была предоставлена финансовая помощь 2,7 млрд рублей на реструктуризацию и погашение задолженности местных бюджетов и задолженности муниципальных учреждений. Из них 1 миллиард 167 миллионов рублей было направлено на погашение кредитов, 699 миллионов рублей — на выплату во внебюджетные фонды и уплату налоговых платежей. Условия соглашений не в полном объёме выполнили 16 муниципальных районов и один городской округ. Муниципальным образованиям предложено устранить замечания. В случае невыполнения условий в полном объёме им будет предъявлено требование о возврате средств.

По информации Притупова, в этом году поправками в текущий бюджет муниципальным образованиям дополнительно предоставлена финансовая помощь в объеме 1,6 млрд рублей. А всего объём финансовой помощи на 2018 год запланирован в сумме 28,3 млн рублей.