Приставы смогут получать данные о банковских ячейках должников

Сегодня человек может арендовать в банке сейф и что-то там спрятать, это будет его личной тайной. Никто не узнает не только о содержимом сейфа, но даже о том, что у человека вообще есть ключ от заветной дверцы в банке. После принятия проекта банкиры не смогут скрывать, что должник у них что-то прячет в ячейке. От приставов поступит запрос, и банк честно ответит.

По словам специалистов, благодаря развитию технологий у человека остается все меньше лазеек, чтобы спрятать от приставов свои сбережения.

Как сообщил недавно директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов , в прошлом году приставами было направлено 687 миллионов электронных постановлений в банки и регистрирующие органы.

По электронным каналам приставы находят счета должников, блокируют их, а подчас и списывают деньги. Однако некоторые возможности спрятать свои рубли у должников все-таки есть. Например, можно открыть какие-то особые счета, не входящие в стандартный набор (текущие, специальные, депозитные). Или деньги можно просто положить в сейф, арендовав ячейку у банка. Пока все это находится в некой темной зоне: сообщать о ячейках или специальных счетах банкиры не обязаны. А раз не обязаны, то, как считают банкиры, и не имеют права. Потому и молчат.

Подготовленный проект меняет ситуацию. Документ четко перечисляет, какую информацию приставы смогут получать в налоговых органах , какую — в банках. Например, в налоговой службе приставы смогут навести справки, в каких банках открыты счета должника, узнать реквизиты счетов. У банков могут быть запрошены сведения о счетах, остатках денежных средств на них, договорах по аренде в банке ячеек и сейфов и т.п. Важная новация: приставы получат доступ и к информации об электронных денежных средствах должников.