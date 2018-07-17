В ОП отметили важность защиты прав работника

Профильный комитет Госдумы по труду и соцполитике на заседании во вторник поддержал правительственный законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве.

"По всей видимости, единственная возможность сделать так, чтобы пенсии не уменьшались, а увеличивались в условиях того, что действительно пенсионеров становится значительно больше, чем трудоспособного населения — это изменять ситуацию с выходом на пенсию. Безусловно, лучшей альтернативой был бы бурный рост экономики, но понятно, что обеспечить 10% рост ВВП в ближайшие 1-2 года вряд ли удастся: это все-таки перспектива среднесрочного времени. Поэтому эта мера, конечно, может быть неприятна для кого-то, но к сожалению, мера эта необходимая", — сказал Григорьев, также принимавший участие в заседании комитета во вторник.

Он отметил, что по его данным, «значительное количество людей, находящихся в предпенсионном возрасте, думают не о том, как им уйти на пенсию и не работать, а о том, как бы им остаться на работе», при этом они боятся «возрастной дискриминации».

"Проблема здесь заключается в том, что законодательство у нас есть, но оно выполняется плохо, а сами санкции за это (трудовую дискриминацию по возрасту — ред.) носят смехотворный характер… штрафы для компаний были тысяча или две тысячи рублей, что совершенно недостаточно. На мой взгляд, здесь государство и правительство должны подготовить план борьбы с дискриминацией по возрасту с тем, чтобы особо поддержать эту категорию граждан", — говорит эксперт.

В качестве возможных вариантов Григорьев предлагает активизацию работы трудовых инспекций, прокуратуры , введения более серьезных штрафов для работодателей, а также проведение информационной кампании среди населения.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в РФ вырабатывается комплекс мер, направленный на то, чтобы уволенные люди предпенсионного возраста «не оказались брошенными». Кроме того, будет развернут институт активных программ занятости, под которыми подразумеваются переобучение и переподготовка, а также увеличено их финансирование. Голикова также сообщила, что Минфин ЦБ РФ дорабатывают концепцию индивидуального пенсионного капитала, который призван модернизировать систему формирования накопительной части пенсии, этот процесс планируется завершить к осени.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.