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Депутаты решились ввести давно обсуждаемый налог
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Депутаты решились ввести давно обсуждаемый налог 

Рамблер 1 час назад
Государственная дума РФ одобрила в первом чтении поправки в закон «О таможенном регулировании», согласно которым россиянам придется платить дополнительные пошлины за покупки в зарубежных интернет-магазинах. Об этом сообщает «Коммерсант».
Принятие новой редакции закона должно привести российское законодательство в соответствие с нормами Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который был принят в 2017 году, говорится в пояснительной записке.
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На сегодняшний день пошлины взимаются, если лимит покупок превышает 1000 евро в месяц или вес товара составляет более 31 килограмма. За каждый лишний килограмм россияне платят четыре евро, за превышение лимита взимается пошлина в 30%.
Ранее в Минфине отложили снижение беспошлинного лимита для посылок из зарубежных интернет-магазинов с 1000 евро до 500 евро с 1 июля 2018 года на 1 января 2019 года. Снижение должно произойти синхронно с другими странами Евразийского экономического союза.
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