Депутаты решились ввести давно обсуждаемый налог

Государственная дума РФ одобрила в первом чтении поправки в закон «О таможенном регулировании», согласно которым россиянам придется платить дополнительные пошлины за покупки в зарубежных интернет-магазинах. Об этом сообщает «Коммерсант».

Принятие новой редакции закона должно привести российское законодательство в соответствие с нормами Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который был принят в 2017 году, говорится в пояснительной записке.

На сегодняшний день пошлины взимаются, если лимит покупок превышает 1000 евро в месяц или вес товара составляет более 31 килограмма. За каждый лишний килограмм россияне платят четыре евро, за превышение лимита взимается пошлина в 30%.