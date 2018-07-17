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Роструд хочет создать в общероссийской базе вакансий опции для пенсионеров
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Роструд хочет создать в общероссийской базе вакансий опции для пенсионеров 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Роструд РФ планирует создать опции для пенсионеров по трудоустройству в общероссийской базе вакансий «Работа в России», сказал руководитель ведомства Всеволод Вуколов на заседании в партии «Единая Россия».
Роструд рассказал, что в общероссийской базе вакансий сейчас порядка 1,5 миллиона активных вакансий.
"Здесь планируем ввести определенные опции для пенсионеров… По инвалидам мы уже имели такой опыт, по инвалидам мы сегодня посмотрели и выделили те предприятия, где есть отклики, и инвалид сегодня может полностью этим пользоваться. И хотелось бы сказать, что у нас скакнуло на 50% — больше инвалидов трудоустроили, чем в году, когда это опцию внедрили. Эта база у нас совершенно бесплатная и предприниматели ей активно пользуются", — сказал Вуколов.
Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.
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