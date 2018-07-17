Банки будут отчитываться о счетах дистанционно идентифицированных вкладчиков-физлиц

Банки будут отчитываться перед ЦБ о вкладах и счетах, открытых клиентам-физлицам путем их удаленной идентификации. Это следует из проекта указания Банка России «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации».

Как указано в пояснительной записке к документу, его подготовка обусловлена отменой ряда форм отчетности и введением в действие новых, включая форму отчетности 0409604 «Информация о счетах (вкладах), открытых клиентам — физическим лицам при проведении идентификации с использованием информационных систем».

«Форма разработана департаментом финансового мониторинга и валютного контроля во исполнение требований пункта 512 статьи 7 федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», — отмечается в пояснительной записке.

В числе новшеств указания также введение новой редакции формы отчетности 0409260 «Информация о банкоматах кредитной организации, предназначенных для оказания платежных услуг». Предусматривается передача на регулярной основе сведений о точках предоставления платежных услуг населению кредитными организациями и банковскими платежными агентами (субагентами) в целях дальнейшей их загрузки в информационную базу карты географического распределения точек доступа к финансовым услугам. Работа по созданию указанной карты с возможностью размещения в открытом доступе включена в проект плана мероприятий по реализации стратегии повышения финансовой доступности в РФ на период 2018—2020 годов (срок выполнения — 2019 год).

Планируемая дата вступления указания в силу — 1 января 2019 года. Предложения и замечания по документу, с полным текстом которого можно ознакомиться на сайте Центробанка, регулятор принимает до 30 июля включительно.

Напомним, в России с 1 июля начала работу единая биометрическая система. Предусмотрена возможность предоставления биометрических данных в один из банков, собирающих такую информацию (сейчас их порядка 20), для последующего получения услуг удаленно в любой кредитной организации. Идентификация осуществляется по изображению лица и голосу. Саму процедуру предоставления биометрических данных гражданин должен пройти очно.

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