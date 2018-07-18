Более 1,2 млрд рублей направят в Краснодарский край на льготные лекарства 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал соответствующее постановление. Согласно документу об увеличении субвенций на ряд льготных лекарств и медицинсикх изделий для отдельных категорий граждан, а также специализированных продуктов для лечебного питания детям-инвалидам, который появился на сайте Правительства РФ, общий объем субвенций в стране вырастет до 33,514 млрд рублей.
«Это связано с ростом количества людей, имеющих право на получение данного вида госпомощи», — сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.