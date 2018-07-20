Ещё
Семьи 41 погибшего при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» получили дополнительно по 2 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Семьи 41 погибшего при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» получили дополнительно по 2 млн рублей 

ТАСС 27 минут назад
Фото: Газета Кемерова
МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. /ТАСС/. Семьи 41 из 60 погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове 25 марта получили дополнительно по 2 млн рублей материальной помощи. Выплаты производятся в соответствии с принятым 10 июля региональным законом и за счет средств, поступивших на специально открытый благотворительный счет, сообщила в пятницу пресс-служба департамента социальной защиты населения Кемеровской области.
"Размер дополнительной единовременной материальной помощи составляет 2 млн рублей (за каждого погибшего человека). Выплаты произведены в отношении 50 погибших, в т. ч. в полном объеме — в отношении 41 погибшего. Выплачено 90,7 млн рублей", — говорится в сообщении.
Кроме того, по данным департамента на 20 июля, уже выплачено 324 млн рублей первоначально запланированных средств для семей 60 погибших, а также 54 пострадавшим.
Родственники погибших получают по 1 млн рублей из федерального и областного бюджетов, а также 3 млн рублей от собственника ТЦ. Пострадавшим полагается от 400 до 800 тысяч рублей материальной помощи в зависимости от тяжести полученного вреда здоровью.
ТАСС: последние новости
Граждан без пенсионных накоплений НПФ будут привлекать в ИПК бонусами Эксперты: пенсионная реформа "омолодит" пенсионеров Поволжья и увеличит их доходы Сбербанк и Тинькофф банк запустили услугу взаимных переводов по номеру телефона
Комментарии  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликована запись пытки в российской колонии360
Оружие «Судного дня» уничтожило советский авианосец25
На Украине раскопали могилу ведьмы28
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России328
Тест: Азовское море или Черное?8
Видео
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
01:04
Олененок чуть не разнес техцентр в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:02
Пока вы спали: У россиян предложили занять денег
Общество
00:59
Бузова выложила откровенные фото и обставила сестру
Шоу-бизнес
03:21
Названы подозреваемые в госизмене в «Роскосмосе»
Происшествия
00:25
В России выпал снег
Погода Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение