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«Будут меньше покупать» — эксперт о новых поборах за онлайн-шопинг
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«Будут меньше покупать» — эксперт о новых поборах за онлайн-шопинг 

Пятый канал 58 минут назад
Фото: Пятый канал
Экономист Павел Медведев в эксклюзивном интервью Пятому каналу рассказал, что произойдет с онлайн-торговлей после введения дополнительных сборов.
— Это решение было бы справедливым, если бы не принималось в качестве довеска к большому количеству вынужденных, неприятных для значительной части населения решений. Я бы не возражал даже. Но мне кажется, что сейчас не вовремя. Проблемы с пенсиями, с повышением налога на добавленную стоимость… Я бы повременил. Не переполнит ли это чашу терпения? Граждане ведь не на арифметику реагируют, а не моральное состояние, — говорит он.
По словам Медведева, люди станут реже делать покупки в интернет-магазинах, и это — главный эффект, которого власти ожидают от законопроекта. Однако полностью отказываться от онлайн-шопинга россияне не станут.
— Потому что денег на покупку без поблажки, которую дают иностранные магазины, у большинства людей нет, — заключил Медведев.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что зарубежные интернет-покупки подорожают для россиян.
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