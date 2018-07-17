«Будут меньше покупать» — эксперт о новых поборах за онлайн-шопинг

Экономист Павел Медведев в эксклюзивном интервью Пятому каналу рассказал, что произойдет с онлайн-торговлей после введения дополнительных сборов.

— Это решение было бы справедливым, если бы не принималось в качестве довеска к большому количеству вынужденных, неприятных для значительной части населения решений. Я бы не возражал даже. Но мне кажется, что сейчас не вовремя. Проблемы с пенсиями, с повышением налога на добавленную стоимость… Я бы повременил. Не переполнит ли это чашу терпения? Граждане ведь не на арифметику реагируют, а не моральное состояние, — говорит он.

По словам Медведева, люди станут реже делать покупки в интернет-магазинах, и это — главный эффект, которого власти ожидают от законопроекта. Однако полностью отказываться от онлайн-шопинга россияне не станут.

— Потому что денег на покупку без поблажки, которую дают иностранные магазины, у большинства людей нет, — заключил Медведев.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что зарубежные интернет-покупки подорожают для россиян.