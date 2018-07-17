На Кубани средняя зарплата увеличилась за год на 10%

Среднемесячная начисленная заработная плата в Краснодарском крае в мае 2018 года составила 34,47 тыс. рублей. По сравнению с апрелем 2018 года она выросла на 4,9%, а относительно мая 2017 года — на 10%, сообщает пресс-служба Краснодарстата.

Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом инфляции, по сравнению с апрелем 2018 года выросла на 4,5%, с маем 2017 года — на 8,4%.

Наиболее высокую зарплату за май на Кубани получили работники организаций, занятых добычей полезных ископаемых, их доход в 1,6 раза выше среднекраевого уровня. В 1,5 раза больше, чем в среднем по краю, получили работники предприятий, занимающихся финансовой и страховой деятельностью. Среди обрабатывающих производств в 2,4 раза выше среднекраевого уровня сложился уровень заработной платы в организациях, занятых производством табачных изделий.

Ниже среднекраевого уровня в мае 2018 года заработали сотрудники гостиниц и предприятий общественного питания, в организаций занятых водоснабжением, водоотведением, сбором и утилизацией отходов, деятельностью по ликвидации загрязнений.

В обрабатывающих производствах зарплату ниже, чем в среднем по краю, получили сотрудники предприятий, занятых производством текстильных изделий, производством кожи и изделий из нее, производством одежды, полиграфической деятельностью и копированием носителей информации, производством мебели.