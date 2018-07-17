Ещё
На Кубани средняя зарплата увеличилась за год на 10%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Кубани средняя зарплата увеличилась за год на 10% 

Деловая газета. Юг 10 часов назад
Фото: Деловая газета.Юг
Среднемесячная начисленная заработная плата в Краснодарском крае в мае 2018 года составила 34,47 тыс. рублей. По сравнению с апрелем 2018 года она выросла на 4,9%, а относительно мая 2017 года — на 10%, сообщает пресс-служба Краснодарстата.
Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом инфляции, по сравнению с апрелем 2018 года выросла на 4,5%, с маем 2017 года — на 8,4%.
Наиболее высокую зарплату за май на Кубани получили работники организаций, занятых добычей полезных ископаемых, их доход в 1,6 раза выше среднекраевого уровня. В 1,5 раза больше, чем в среднем по краю, получили работники предприятий, занимающихся финансовой и страховой деятельностью. Среди обрабатывающих производств в 2,4 раза выше среднекраевого уровня сложился уровень заработной платы в организациях, занятых производством табачных изделий.
Ниже среднекраевого уровня в мае 2018 года заработали сотрудники гостиниц и предприятий общественного питания, в организаций занятых водоснабжением, водоотведением, сбором и утилизацией отходов, деятельностью по ликвидации загрязнений.
В обрабатывающих производствах зарплату ниже, чем в среднем по краю, получили сотрудники предприятий, занятых производством текстильных изделий, производством кожи и изделий из нее, производством одежды, полиграфической деятельностью и копированием носителей информации, производством мебели.
Как сообщал сайт «Деловая газета. Юг», Краснодарский край по темпам роста зарплат занял 51 место в РФ.
Деловая газета. Юг: последние новости
Кубанских казаков могут привлечь к охране гособъектов ВТБ финансирует ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» В мае кубанцам придется изучить нововведения в законы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете14
«Там геноцид!»: Лютый избавится от гражданства Украины29
Названа причина скорого уничтожения интернета7
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей»12
Задержан главный гаишник севера Москвы245
Видео
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире США
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:44
Задержан главный гаишник севера Москвы
Криминал Происшествия
01:38
Путин упразднил секретный город из «дела Скрипалей»
Политика
00:34
Порошенко назвал Украину приоритетом для США и НАТО
В мире Статьи
00:59
Бывшая жена Грудинина впервые рассказала об их разводе
Политика
02:45
«Будет сложно»: Москва и Киев договариваются по газу
Экономика Статьи
03:32
«Женщина играла ключевую роль»: кто отравил Скрипалей
В мире Статьи
00:46
США пригрозили России новыми санкциями
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение