«Платили картами, брали пиво»: сколько потратили иностранцы в Нижнем Новгороде и что покупали

Чемпионат мира по футболу официально подошёл к концу и многие организации начали проводить подсчёты, связанные с тратами и расходами иностранцев и гостей городов-организаторов в период мундиаля. Ясно одно — денег потратили много во всех сферах. На пресс-конференции и. о. заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский подтвердил, что доходы для региона вышли больше, чем рассчитывали до ЧМ.

— Говоря об общем дополнительном доходе региона перед турниром, мы прогнозировали цифру в 6−7 миллиардов рублей, — отметил Дмитрий Сватковский. — Однако, даже исходя из количества посетивших Нижегородскую область гостей, можно сделать вывод, что дополнительный доход в сфере розничной торговли, платных услуг и общественного питания составит порядка 8−9 миллиардов рублей — то есть на 2−3 миллиарда выше прогнозируемого. В целом, как мы и рассчитывали, Чемпионат мира по футболу обеспечит до 1% роста валового регионального продукта Нижегородской области.

Также он сказал, что по предварительной информации, во время ЧМ-2018 нашу область посетило около 355 тысяч гостей. Из них примерно 150 тысяч — иностранцы и 205 тысяч — россияне из других регионов страны.

Ранее мы писали, что три кафе на Покровке стали настоящей штаб-квартирой многих иностранных туристов — расходы на пиво и фаст-фуд выросли в разы.

Мы собрали аналитику различных организаций и предприятий, которые подсчитали на что тратились иностранцы и на сколько выросли продажи товаров в Нижнем Новгороде.