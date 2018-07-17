«Платили картами, брали пиво»: сколько потратили иностранцы в Нижнем Новгороде и что покупали 

Чемпионат мира по футболу официально подошёл к концу и многие организации начали проводить подсчёты, связанные с тратами и расходами иностранцев и гостей городов-организаторов в период мундиаля. Ясно одно — денег потратили много во всех сферах. На пресс-конференции и. о. заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский подтвердил, что доходы для региона вышли больше, чем рассчитывали до ЧМ.
— Говоря об общем дополнительном доходе региона перед турниром, мы прогнозировали цифру в 6−7 миллиардов рублей, — отметил Дмитрий Сватковский. — Однако, даже исходя из количества посетивших Нижегородскую область гостей, можно сделать вывод, что дополнительный доход в сфере розничной торговли, платных услуг и общественного питания составит порядка 8−9 миллиардов рублей — то есть на 2−3 миллиарда выше прогнозируемого. В целом, как мы и рассчитывали, Чемпионат мира по футболу обеспечит до 1% роста валового регионального продукта Нижегородской области.
Также он сказал, что по предварительной информации, во время ЧМ-2018 нашу область посетило около 355 тысяч гостей. Из них примерно 150 тысяч — иностранцы и 205 тысяч — россияне из других регионов страны.
Ранее мы писали, что три кафе на Покровке стали настоящей штаб-квартирой многих иностранных туристов — расходы на пиво и фаст-фуд выросли в разы.
Мы собрали аналитику различных организаций и предприятий, которые подсчитали на что тратились иностранцы и на сколько выросли продажи товаров в Нижнем Новгороде.
В банке Открытие» специалисты изучили транзакции по картам болельщиков ЧМ, проведенные через терминалы банка в гостиницах, кафе, продуктовых магазинах, туристических агентствах, билетных авиакассах, ресторанах фаст-фуда и на АЗС Нижнего Новгорода. Они выяснили, какие были траты в течение трёх недель мундиаля по сравнению с тремя неделями до него. В период ЧМ траты россиян и иностранных гостей через терминалы «Открытия» в Нижнем Новгороде выросли на 8%, по сравнению с тремя неделями до ЧМ и составили более 42 миллионов рублей. При этом траты иностранцев в Нижнем Новгороде выросли в рекордные 5,4 раза. Четверть средств болельщики потратили на покупки в фаст-фудах, барах, ресторанах и магазинах. Ещё четверть пришлась на перелеты и проживание. Траты на услуги авиакомпаний и гостиниц в Нижнем Новгороде во время ЧМ выросли в 2 раза, на 30% возросли обороты местных турагентств. По данным банка «Открытие» самыми щедрыми болельщиками в Нижнем Новгороде после россиян стали болельщики из США (19%), Аргентины (18%), Панамы (9%), Англии (8%) и Коста-Рика (6%). Официальный банк ЧМ «Альфа-Банк» подвёл итоги работы именно на стадионе «Нижний Новгород». По правилам FIFA болельщики могли расплачиваться на арене наличкой или картами, но только VISA — другие не работали. За шесть дней матчей через банкоматы, пластиковые карты и устройства бесконтактной оплаты «Альфы» прошли более 6 200 транзакций. Интересным оказался факт, что самой частой операцией стало именно внесение наличных средств на счета: более двух тысяч транзакций с общей суммой в 3,8 миллиона рублей. Непонятно с чем связан такой выбор болельщиков, ведь расплачиваться можно было и наличкой. А вот снимали деньги почти в два раза меньше — всего около тысячи раз на общую сумму в 2,1 миллиона рублей. Посетители матчей в Нижнем Новгороде, у которых не было при себе карт системы VISA, получили свыше 3600 карт «Альфа-Банка». Почти 150 человек приобрели браслеты бесконтактной оплаты, а 66 человек стали обладателями эксклюзивных керамических колец: с помощью всех этих платежных инструментов любители футбола потратили на стадионе более 3 миллионов рублей. Ещё одним интересным фактов стал момент, что в общем объёме пластиковых карт, которые прошли через банкоматы на стадионе, доля иностранных карт составила 32%. Компания «Эвотор», производитель онлайн-касс и облачных решений, проанализировала покупки россиян и туристов в Нижнем Новгороде за период ЧМ по сравнению с аналогичным периодом до его начала. Анализ сделан на основе данных онлайн-касс «Эвотор», на которых работают тысячи магазинов, кафе и ресторанов нашего города. Общий оборот по кассам в Нижнем Новгороде во время мундиаля вырос на 15%, количество транзакций — на 11%, средний чек вырос на 3%. Расходы на сувениры с символикой чемпионата выросли в 31 раз. Траты в ресторанах и кафе выросли на 18%, количество чеков увеличилось на 11%, а средний чек на 6%. Оборот по пиву вырос почти на 37%, а по крепкому алкоголю на 7,5%. Что касается алкоголя, то аналитики магазина «Перекрёсток» поделились следующими данными: за две недели с начала мундиаля продажи пива подскочили на 20%. Причём в некоторых городах выбирали крафтовое пиво, а в Нижнем Новгороде иностранные болельщики больше закупались отечественным. Также в нашем городе увеличились продажи кваса и пользовалась спросом выпечка. А вот водку и коньяк брали меньше. Крупно выросли продажи кокошников! Мы, кстати, писали про это. «Платформа ОФД», крупнейший оператор фискальных данных России, который обслуживает более 550 тысяч касс из 2 миллионов по всей стране, проанализировал, как шли продажи кокошников в период ЧМ-2018. Выяснилось, что с первой по четвёртую неделю мундиаля продажи кокошников в городах-организаторах выросли в 5 раз. Вырос и средний чек на этот головной убор. Стремительный рост числа покупок и цен произошел в период четвертой недели ЧМ, накануне матча Россия-Хорватия. Самыми популярными стали кокошники красного цвета, с лентами. Мы подвели итоги чемпионата мира по футболу, который также прошёл и в Нижнем Новгороде. Все главные и значимые события в период мундиаля — в нашем материале.