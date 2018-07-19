Началось масштабное обсуждение нововведений в пенсионную систему

Госдума одобрила в первом чтении законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий». «За» проголосовали 327 депутатов, «против» — 102, воздержался один.

Первое чтение подразумевает рассмотрение лишь концепции документа. После ее утверждения обсуждение инициативы продолжится, предложения по доработке проекта закона будут собраны и оформлены в виде поправок ко второму чтению. Срок приема этих поправок продлили до 24 сентября, так что второе обсуждение документа может пройти осенью.

Ну, а коль скоро предложения по доработке уже активно собираются законодателями, мы попросили эксперта объяснить, что требуется добавить в проект в самую первую очередь.

— Очень важно, что поправки ко второму чтению будут приниматься до 24 сентября, потому что у нас есть масса возможностей без вынужденной спешки отработать все основные ключевые вопросы. За два месяца это вполне осуществимо, тем более, что все что нужно сделать, уже понятно, — рассказал «Вечерней Москве» Никита Масленников , руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития. — Самое главное, нам надо понимать, что речь идет не просто о повышении пенсионного возраста, а о существенных переменах в пенсионной системе, которая действительно требует кардинальной перезагрузки. Поэтому первое, что надо бы сделать — это совместить этот документ с законопроектом о модели индивидуального пенсионного капитала, который устанавливал бы накопительную пенсию и, строго говоря, уравновешивал бы, стабилизировал, придавал устойчивость всей конструкции пенсионной системы.

По мнению эксперта, это нужно сделать для формирования «длинных денег», необходимых для структурных проектов. Если внедрить эту модель уже с 2019 года вместе с повышением пенсионного возраста, то уже через 5-6 лет (в зависимости от того, сколько людей туда будет вовлечено), можно будет получить от 7 до 12 триллионов рублей дополнительной «длинной» ликвидности, подсчитал Масленников.

— А что касается повышения коэффициента замещения — для тех, кто будет выходить на пенсию при участии в этой модели (а это и те, кто сейчас выходит на рынок труда, и поколение наемных работников 25-45 лет) — то эти люди получили бы дополнительно к коэффициенту замещения еще 17 процентных пунктов как минимум. Это очень существенная прибавка, потому что сейчас у нас коэффициент замещения (отношение средней пенсии к средней зарплате) — 30,5%. Это данные Росстата , которые являются для всех экспертов официальным источником, — объяснил эксперт.

По мнению экономиста, законченность законопроекту придадут еще как минимум четыре дополнения.

— Во-первых, нужно внести определение, что такое человек предпенсионного возраста. Депутаты пока уклонились от того, чтобы прописывать это в законопроекте. Но такое определение крайне нужно. Хотя бы для того, чтобы понять, какие риски будут у людей. Вот вы выходите завтра на пенсию, и что? У вас есть гарантия на рынке труда, что вас завтра не уволят? Тем более, что есть уже такие поправки, которые со временем, думаю, тоже будут рассматриваться, чтобы выделять людям, готовящимся к выходу на пенсию, три оплачиваемых рабочих дня на проведение ежегодной диспансеризации. И весь вопрос в том, какой временной интервал охватывает понятие «предпенсионный возраст»?

Как считает Никита Масленников, этот вопрос — на первый взгляд вроде бы технический — на самом деле крайне важный, потому что затрагивает как минимум три проблемы:

— На мой взгляд, есть три вопроса, разъяснение которых вызвало бы у населения гораздо более спокойное восприятие повышения пенсионного возраста. Первое — это каким образом будет создана система постоянного непрерывного образования взрослых и особенно тех, кто завтра-послезавтра вступает в предпенсионный период. Если человек хочет получить дополнительную квалификацию, новые возможности для расширения своего профессионального кругозора или вовсе сменить профессию, ему нужно помочь это сделать. Пусть поработают в Минтруде и других ведомствах, составят баланс рынка труда на 10-15 лет, всерьез. Сейчас нет возможности перепроверить разговоры о конкуренции возрастов — обоснованных цифр нет. Поэтому образование взрослых — это обязательное условие повышения пенсионного возраста. А те несколько миллиардов рублей в год, которые сейчас планируют на это дело отпускать — это не решение вопроса.

Стоит, по мнению эксперта, обратить внимание и на медицинские вопросы:

— Люди будут больше работать. Без медицинской поддержки человек остается совсем незащищенным. Он должен получить некую компенсацию и гарантию, что его государство не бросит ни до пенсии, ни после.

Третье, на что надо обратить внимание законодателям — это гарантии занятости, уверен Масленников:

— Ходят разговоры про систему квот, как для инвалидов. Но тогда скажите, какие льготы получит работодатель. И сколько это будет стоить, и откуда на это взять деньги. А если вдруг есть другой путь, то какой?

И еще один вопрос, по мнению эксперта, ждет своего решения.

— Он очень важный, потому что это тоже вопрос доверия. Объясните, что такое пенсионный балл и как он считается. Ведь пенсионный коэффициент у нас до сих пор не прозрачен. С учетом каких факторов он каждый год принимается правительством? Почему сегодня он «стоит» столько, а завтра — столько?

Методика подсчета до сих пор не опубликована, четыре года никак не примут постановление, которое давало бы понимание о методике, а, главное, проверяемости этих результатов. Причем, как экспертами, так и любым другим человеком.

— В общем, у нас еще есть время для совершенствования этого законопроекта, — заключил экономист. — И чем больше острых вопросов общественная дискуссия поставит перед правительством, тем лучше. Я не уверен, что надо отложить принятие закона на шесть лет, как предлагали некоторые. Но если общество так и не получит ответов на вопросы, придется отложить его хотя бы на год. А отвечать надо, и задавать эти вопросы надо. Потому что пока не зададим, никто шевелиться не будет. Диалог, который выстраивается между правительством, бизнесом и людьми, пока в самом начале, и бросать его на полпути нельзя.