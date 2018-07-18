В России нужно разработать меры по защите граждан в возрасте от трудовой дискриминации

Ранее комитет Госдумы по труду и соцполитике на заседании поддержал законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве.

«По всей видимости, единственная возможность сделать так, чтобы пенсии не уменьшались, а увеличивались в условиях того, что действительно пенсионеров становится значительно больше, чем трудоспособного населения — это изменять ситуацию с выходом на пенсию», — сказал Григорьев.

Он добавил, что лучшей альтернативой был бы бурный рост экономики, но обеспечить 10% рост ВВП в ближайшие 1-2 года вряд ли удастся, так как это перспектива среднесрочного времени.

«Поэтому эта мера, конечно, может быть неприятна для кого-то, но к сожалению, мера эта необходимая», — отметил Григорьев.

Он добавил, что, по его данным, значительное количество людей, находящихся в предпенсионном возрасте, думают не о том, как им уйти на пенсию и не работать, а о том, как бы им остаться на работе. При этом они боятся возрастной дискриминации.

Эксперт предлагает активизацию работы трудовых инспекций, прокуратуры , введение более серьезных штрафов для работодателей, а также проведение информационной кампании среди населения.

Правительство предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Процесс будет поэтапным и начнется с 2019 года. При этом данная инициатива создаст условия для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы РФ в целом.