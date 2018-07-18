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В России нужно разработать меры по защите граждан в возрасте от трудовой дискриминации
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В России нужно разработать меры по защите граждан в возрасте от трудовой дискриминации 

РИАМО 7 часов назад
Фото: РИАМО
Член Общественной палаты РФ, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев рассказал, что возрастное население в России нужно защитить от трудовой дискриминации, сегодня большое количество людей предпенсионного возраста боятся потерять работу, сообщает РИА Новости.
Ранее комитет Госдумы по труду и соцполитике на заседании поддержал законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве.
«По всей видимости, единственная возможность сделать так, чтобы пенсии не уменьшались, а увеличивались в условиях того, что действительно пенсионеров становится значительно больше, чем трудоспособного населения — это изменять ситуацию с выходом на пенсию», — сказал Григорьев.
Он добавил, что лучшей альтернативой был бы бурный рост экономики, но обеспечить 10% рост ВВП в ближайшие 1-2 года вряд ли удастся, так как это перспектива среднесрочного времени.
«Поэтому эта мера, конечно, может быть неприятна для кого-то, но к сожалению, мера эта необходимая», — отметил Григорьев.
Он добавил, что, по его данным, значительное количество людей, находящихся в предпенсионном возрасте, думают не о том, как им уйти на пенсию и не работать, а о том, как бы им остаться на работе. При этом они боятся возрастной дискриминации.
Эксперт предлагает активизацию работы трудовых инспекций, прокуратуры, введение более серьезных штрафов для работодателей, а также проведение информационной кампании среди населения.
Правительство предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Процесс будет поэтапным и начнется с 2019 года. При этом данная инициатива создаст условия для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы РФ в целом.
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