Число участвующих в рефинансировании военной ипотеки банков увеличилось до четырех 

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Три новых банка присоединились к программе рефинансирования ипотечных кредитов для военных — банк «Россия», Севергазбанк и Промсвязьбанк, сообщил врио руководителя «Росвоенипотеки» Константин Ярославцев.
Ранее в марте 2018 года банк «Зенит» первым на рынке начал работать по этой программе «Росвоенипотеки», с помощью которой военные, участвующие в накопительно-ипотечной системе, могут рефинансировать ипотечные кредиты, полученные ранее в других банках.
"У нас еще три банка, которые вступили в программу рефинансирования, это банк «Россия», Промсвязьбанк и Севергазбанк", — рассказал Ярославцев на совещании в Совфеде по проблемам накопительно-ипотечной системы кредитования военнослужащих.
"Программа Промсвязьбанка уже опубликована на сайте «Росвоенипотеки», военнослужащие могут узнать там всю информацию и уже обращаться… Также официальную программу с 16-го числа запустил Севергазбанк", — сообщил он, добавив, что Банк Россия тоже в рамках пилотного проекта выдал несколько кредитов и скоро предоставит свою программу.
Эти банки предлагают своим клиентам ставки рефинансирования в диапазоне от 8,9% у Севергазбанка до 9,9% у "Зенита", однако последний уже работает над ее снижением.
При этом Ярославцев указал на проблему низкой вовлеченности военнослужащих в программы рефинансирования «Росвоенипотеки». В организации связывают это с низкой информированностью военных. Он отметил, что сведения о программах начали появляться на ее сайте в течение этого месяца, поэтому не все военнослужащие успели с ними ознакомиться. Минобороны попросят проинформировать личный состав в округах обо всех условиях и деталях программы.