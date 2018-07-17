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Почти 2,5 тысячи семей на Ставрополье получают ежемесячные выплаты на первенца
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Почти 2,5 тысячи семей на Ставрополье получают ежемесячные выплаты на первенца 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
С начала года за назначением ежемесячной выплаты на первенца на Ставрополье обратилось более 2,4 тысяч граждан. Минтруда уже выплатило им около 82,5 миллиона рублей.
Выплаты получают семьи, в которых родился или был усыновлен первый ребенок после 1 января 2018 года со среднедушевым доходом семьи не выше 1,5-кратной величины прожиточного минимума. На Ставрополье он составляет 14 106 рублей, отмечается на портале госорганов края.
Размер ежемесячной выплаты на первенца в регионе составляет 9 123 рубля.
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