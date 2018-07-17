Ректор Бауманки назвал необходимый элемент новой пенсионной системы России

Анатолий Александров. Вслед за думским комитетом по охране здоровья, одобрившим правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста, в поддержку инициативы высказался член Центрального штаба ОНФ, ректор МГТУ им. Баумана

В беседе с «Ридусом» Александров отметил, что необходимость модернизации пенсионной системы России назрела давно: в условиях, когда на одного пенсионера приходится 1,2 работающего, другого пути у государства попросту нет.

Вместе с тем ректор Бауманки подчеркнул, что в ходе обсуждения законопроекта в него необходимо добавить критически важный элемент.

Переходя на новую систему нужно не забыть сопровождающие детали, которые подчас бывают жизненно важны. Государство просто обязано обеспечить трудоустройство тех людей, которые попадают в новый возрастной период. Скрывать нечего: сегодня бизнес работает с людьми до 40 лет. Причины такого подхода не важны: раз мы идем на такой шаг, мы должны гарантировать, что такого происходить не будет. Люди, которые соответствуют исполняемой работе по физическим и интеллектуальным данным, а не по паспортным, то они должны быть обеспечены гарантированной работой до момента выхода на пенсию, — подчеркнул Александров.

«В вузовской среде люди в возрасте от 60 до 70 лет — это носители знаний, это люди, которые несут огонь знаний, чтобы передать его молодежи, — напомнил ректор Бауманки. — Это очень ценный возраст, у этих людей — бесценный опыт».

Говоря о противодействии дискриминации по возрасту, Александров подчеркнул, что этот вопрос нельзя отдавать на откуп работодателей: гарантии трудоустройства должны быть четко зафиксированы в законе или подзаконных актах.

Как ранее писал «Ридус», законопроект о повышении пенсионного возраста будет рассматриваться в нижней палате парламента 19 июля. Правительственная инициатива предполагает постепенное повышение пенсионного возраста со следующего года. В результате этой реформы возраст выхода на пенсию составит 65 лет для мужчин и 63 года для женщин.

Накануне знаменитый кардиохирург Лео Бокерия высказал мнение, что работа в преклонном возрасте — один из наиболее действенных способов сохранения здоровья. «Это известный факт. Максимальная социализированность — это тренинг для высшей нервной деятельности, зрения», — считает Бокерия.

Ранее первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что пособие по безработице для уволенных за несколько лет до выхода на пенсию будет увеличено — при этом время активной жизни россиян после выхода на пенсию не изменится после вступления в силу закона об изменении пенсионной системы.