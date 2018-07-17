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Набиуллина рассказала о снижении ставки по ипотеке
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В ЦБ не исключили дальнейшего снижения ставки по ипотеке 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Центробанк видит возможность дальнейшего снижения ипотечной ставки, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«Конечно, снижается ставка, она у нас действительно на исторически низком уровне — 9,56. Но есть потенциал и дальнейшего снижения ставки», — цитирует Набиуллину РИА Новости.
По её словам, число россиян, которые берут кредиты в банках на ипотеку, достигло 44%.
Ранее Путин заявил, что нужно стремиться к ипотечной ставке в размере 7%.
Также глава государства поручил обеспечить ставку на уровне 6% для семей с четырьмя и более детьми.
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