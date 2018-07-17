Набиуллина рассказала о снижении ставки по ипотеке

В ЦБ не исключили дальнейшего снижения ставки по ипотеке

«Конечно, снижается ставка, она у нас действительно на исторически низком уровне — 9,56. Но есть потенциал и дальнейшего снижения ставки», — цитирует Набиуллину РИА Новости.

По её словам, число россиян, которые берут кредиты в банках на ипотеку, достигло 44%.

Ранее Путин заявил, что нужно стремиться к ипотечной ставке в размере 7%.

Также глава государства поручил обеспечить ставку на уровне 6% для семей с четырьмя и более детьми.