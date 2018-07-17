Самые дорогие московские квартиры сдаются на Остоженке 

Ценовой минимум в столице не менялся в течение полугода.
Наиболее дорогостоящее арендное жилье в Москве расположено на Остоженке.
Аналитики Savills в России уточняют, что средняя арендная ставка в Золотой миле составляет 594 тысяч рублей в месяц, а самая высокая стоимость арендного жилья на Остоженке достигает 3,15 миллиона рублей в месяц за объект. Об этом следует из данных за июнь.
Эксперты добавили, что самым недорогим предложением в аренду стала однокомнатная меблированная квартира с косметическим ремонтом недалеко от станции метро «Борисово». При этом ценовой минимум в столице не менялся в течение полугода и держался на уровне 20 тысяч рублей, передает Интерфакс.