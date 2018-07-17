Самые дорогие московские квартиры сдаются на Остоженке

Ценовой минимум в столице не менялся в течение полугода.

Наиболее дорогостоящее арендное жилье в Москве расположено на Остоженке.

Аналитики Savills в России уточняют, что средняя арендная ставка в Золотой миле составляет 594 тысяч рублей в месяц, а самая высокая стоимость арендного жилья на Остоженке достигает 3,15 миллиона рублей в месяц за объект. Об этом следует из данных за июнь.