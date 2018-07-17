Составлен рейтинг самых дешевых пляжных туров на август

Средние цены на поездки в Таиланд значительно снизились, а самый дешевый тур в Грецию стоит меньше, чем в Крым , сообщает АТОР.

Испания, Италия, Болгария, Аналитическая служба АТОР опубликовала итоги анализа средних и минимальных цен на недельные пакетные пляжные туры с вылетом 4 августа из Москвы по 12 наиболее востребованным направлениям: Турция , Греция, Кипр Черногория , Таиланд, Тунис Анапа , Крым, Большой Сочи . Речь идет о турах на двоих взрослых с авиаперелетом туда и обратно.

Средняя стоимость пакетных туров на основные российские пляжные курорты (Сочи, Анапа и Крым) существенно выросла, хотя в сравнении с зарубежными они по прежнему являются самыми доступными по цене (средняя — 50-56 тысяч рублей).

Практически все зарубежные направления также подорожали. Средняя цена начинается от 72 тысяч рублей (Болгария), а самой дорогой оказалась Италия — 104 тысячи.

Исключением стал Кипр (73 тысячи рублей) — для вылетов 4 августа средняя цена упала почти на 9%. Незначительно, на 2%, просели средние цены на Тунис (также 73 тысячи). Больше всех снизилась средняя стоимость туров в Таиланд — на 20%. Цена на эту экзотику ЮВА практически равна средней цене тура в Испанию (84-85 тысяч рублей).

В рейтинге направлений по минимальным ценам Таиланд занимает последнее место, самый дешевый недельный тур с вылетом 4 августа обойдется в 71 863 рублей на двоих.

В Испанию можно отправиться за 64 454 рублей. Самый бюджетный тур в Черногорию стоит 56 897 рублей, в Тунис — 56 032 рубля, на Кипр — 55 062, в Италию — 54 660, в Болгарию — 51 тысячу рублей, в Турцию — 43,5 тысячи, в Сочи — 42 тысячи, в Крым — 37 тысяч, в Грецию — 36,7 тысячи, и в Анапу — 27,5 тысячи рублей.