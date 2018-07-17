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Безработица в Британии осталась на рекордно низком уровне
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Безработица в Британии осталась на рекордно низком уровне 

Вести.Ru 12 часов назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 17 июля — «Вести. Экономика». Безработица в Великобритании за три месяца к маю оставалась на самом низком с 1975 года уровне в 4,2%, сообщили в Национальном статистическом управлении (ONS).
В то же время доля занятых людей выросла до рекордного уровня в 75,7%, поскольку за это время было создано 137 тыс. рабочих мест. Рост зарплаты британских рабочих замедлился до самого слабого уровня за шесть месяцев, несмотря на рекордную занятость, бросая вызов Банку Англии, поскольку он рассматривает вопрос о повышении процентных ставок в следующем месяце только во второй раз после финансового кризиса. Средние недельные доходы выросли на 2,5% за три месяца к маю, замедлившись по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом, когда они выросли на 2,6%. Рост заработной платы за вычетом бонусов, что, по словам Банка Англии, иногда дает лучшую картину основной тенденции, таккже замедлился до 2,7%. Оба показания соответствовали среднему прогнозу опроса экономистов Reuters. Реакция на данные была практически неактуальна, что, по мнению экономистов, вряд ли отговорило большинство политиков Банка Англии от повышения ставок 2 августа после их следующей встречи. Похоже, что британская экономика восстанавливается после медленных первых трех месяцев года, когда необычайно холодная погода нанесла ущерб внутреннему спросу.
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