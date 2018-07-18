Россиянин попробовал заработать на аренде и лишился полумиллиона рублей

Житель Чебоксар решил заняться арендным бизнесом и разместил объявление о своей квартире в интернете. Ему поступил звонок от неизвестного, который попросил предоставить ему реквизиты банковской карты, якобы для внесения предоплаты за жилье. После этого со счета квартирного хозяина исчезли деньги. Об этом сообщает региональный портал «Pro Город».

Мужчина разместил объявление с рекламой квартиры, которую он предлагал арендовать, на одной из популярных интернет-площадок. После этого с ним связался неизвестный, убедивший владельца жилья по телефону в том, что ему очень понравилась квартира, и он хочет ее снять. Якобы для демонстрации серьезности своих намерений он попросил мужчину передать ему реквизиты карты, обещая перечислить туда предоплату.

Квартировладелец передал неизвестному все данные карты, включая CVV/CVC код. После этого с его счета было снято более 500 тысяч рублей. Узнав о том, что его обокрали, мужчина обратился в полицию, по его заявлению проводится проверка.