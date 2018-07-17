Россиянам разрешили оплачивать налоги авансом

Госдума разрешила физлицам оплачивать имущественные налоги авансом

Госдума приняла закон, который предоставляет возможность гражданам с 1 января 2019 года авансом платить имущественные налоги в России единым платежом.

Документ предоставляет право физлицам добровольно перечислять на соответствующий счет Федерального казначейства единый платеж в счет исполнения обязанностей по уплате транспортного, земельного налогов и налога на имущество. Платеж должен перечисляться по месту жительства или пребывания налогоплательщика, а если оно отсутствует, то по месту нахождения его недвижимости. Единый платеж за гражданина будет вправе осуществить и любое другое лицо.

"Граждане получат возможность платить имущественные налоги авансом, не дожидаясь налогового уведомления. Для этого им будет достаточно перечислить любую сумму на спецсчет Федерального казначейства. После того как соответствующий налог будет начислен, налоговый орган спишет требуемую сумму со счета", — пояснил РИА Новости первый зампред бюджетного комитета Госдумы Глеб Хор.

При этом он обратил внимание, что возможность уплаты единого платежа за гражданина другим лицом позволит оплачивать налоги за него, в том числе, его родственникам.

"Допустим, родители живут в одном городе, а их взрослые дети в другом. Теперь дети смогут перечислить любую сумму авансом в счет уплаты налогов за родителей, ну или наоборот, в зависимости от ситуации, в которой они находятся", — рассказал депутат.

Он также заметил, что до того, как налоговым органом произведен зачет, перечисленные авансом средства гражданин сможет вернуть, но в пределах их остатка, написав заявление в налоговый орган. Средства могут быть возвращены в течение месяца со дня поступления такого заявления, а за их задержку будут начисляться проценты в размере ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки.

"Однако родственник или иное лицо, которое перечислило за вас авансом налоги, потребовать возврата средств назад будет не вправе. Вернуть остаток таких средств сможет только тот, за кого их перечислили", — указал Хор.