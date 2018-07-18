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Госдума приняла закон о штрафах до 100 тыс. руб. за нарушение сроков гособоронзаказа
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Госдума приняла закон о штрафах до 100 тыс. руб. за нарушение сроков гособоронзаказа 

Агентство «Москва» 12 часов назад
Фото: ПГ/ВЛАДИМИР АФАНАСЬЕВ
Депутаты Госдумы в ходе заседания приняли в третьем, окончательном, чтении закон, предусматривающий усиление административной ответственности в виде штрафа до 100 тыс. руб. для головных исполнителей государственного оборонного заказа за нарушение сроков госконтрактов.
Документ был внесен в Госдуму правительством РФ.
Законом увеличивается размер административного штрафа, налагаемого на должностное лицо головного исполнителя за нарушение сроков и порядка оплаты товаров, работ, услуг, в том числе невыполнение обязанности по обеспечению авансирования организаций, входящих в его кооперацию, с 30-50 тыс. руб., установленного в настоящее время, до 50-100 тыс. руб.
По мнению авторов, принятие закона повысит персональную ответственность должностных лиц головного исполнителя по гособоронзаказу, а предлагаемые меры будут являться действенным правовым механизмом в пресечении правонарушений в данной сфере.
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