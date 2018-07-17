Новикомбанк развивает совместный проект с Ростехом 

Новикомбанк предоставляет ряд преимуществ держателям социально-платежной карты Ростеха. Карта работника Ростеха — новый совместный проект Новикомбанка и Госкорпорации.
Теперь работники Ростеха и организаций, входящих в Корпорацию, могут оформить потребительский кредит в Новикомбанке с поручительством на сумму до 3 млн рублей на срок до двух лет со ставкой 11,9% годовых. При этом Банк регулярно проводит акции с еще более выгодными предложениями, в настоящее время действует акция по потребительским кредитам без обеспечения и страхования на сумму от 1 до 3 млн рублей на срок от 1 года до 5 лет под 11,8% годовых.
Процентная ставка по ипотеке на покупку недвижимости на вторичном рынке для держателей карты составляет от 8% до максимум 9% годовых, рефинансирование ипотечных кредитов от 8,8% до 9,3% годовых. Для крупных неотложных покупок возможно оформление кредитной карты с лимитом до трех ежемесячных доходов.
Проценты по вкладам в Новикомбанке для владельцев социально-платежных карт достигают 6,8% годовых. По линейке рублевых вкладов предусмотрены надбавки в размере 0,2% годовых при размещении в офисах банка и 0,3% при размещении через интернет-банк либо мобильное приложение.
«Новикомбанк приложил все усилия, чтобы пользоваться социально-платежной картой было не просто выгодно, но еще и удобно и безопасно. Карта позволяет оплачивать покупки в одно касание. Современная технология Мир Accept обеспечивает безопасность платежей в интернете», — отметили в пресс-службе банка.
Держатели социально-платежных карт могут снимать наличные денежные средства в любом банкомате без взимания комиссии и без ограничения по количеству операций.
Напомним, что недавно Госкорпорация Ростех и Новикомбанк запустили совместный проект — социально-платежная карта работника. Она является универсальной и совмещает ряд функций: предназначена как для выплаты зарплаты, так и для реализации социальных программ и сервисов в интересах сотрудников Ростеха. Все социально-платежные карты имеют статус премиальных и эмитируются Новикомбанком на базе национальной платежной системы «Мир».
АО АКБ «Новикомбанк» входит в топ-30 крупнейших российских банков по активам на 1 января 2018 года согласно отчетности, опубликованной на сайте ЦБ РФ. Международное рейтинговое агентство Moody's присвоило Новикомбанку рейтинг В1, прогноз позитивный. Приоритетным направлением деятельности банка является финансирование российских промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома. Одним из крупнейших акционеров Новикомбанка является Госкорпорация Ростех.