Медведев считает важной дискуссию по изменениям в пенсионное законодательство

"Не так давно вы на заседании комитета по социальной политике обсуждали законопроект об изменениях в пенсионное законодательство, совсем скоро, в четверг его уже будет рассматривать в первом чтении Государственная дума ", — обратился к парламентариям председатель правительства на встрече с членами Совета палаты Совета Федерации

Он отметил, что «позиция правительства известна». «Хорошо, что и вы подключились к этой дискуссии, тем более, что тема действительно непростая и такого рода дискуссия необходима», — отметил Медведев. Он рассчитывает, что «Совет Федерации в дальнейшем будет участвовать в этом [обсуждении]».