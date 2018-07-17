Ещё
Медведев считает важной дискуссию по изменениям в пенсионное законодательство
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медведев считает важной дискуссию по изменениям в пенсионное законодательство 

ТАСС 2 часа назад
ГОРКИ, 17 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает важным проведение дискуссии по предлагаемым изменениям в пенсионное законодательство.
"Не так давно вы на заседании комитета по социальной политике обсуждали законопроект об изменениях в пенсионное законодательство, совсем скоро, в четверг его уже будет рассматривать в первом чтении Государственная дума", — обратился к парламентариям председатель правительства на встрече с членами Совета палаты Совета Федерации.
Он отметил, что «позиция правительства известна». «Хорошо, что и вы подключились к этой дискуссии, тем более, что тема действительно непростая и такого рода дискуссия необходима», — отметил Медведев. Он рассчитывает, что «Совет Федерации в дальнейшем будет участвовать в этом [обсуждении]».
ТАСС: последние новости
В РФ создадут новую схему включения граждан в систему индивидуального пенсионного капитала Топилин заявил о сохранении балльной системы начисления пенсий Правительство выделит 36 млрд рублей на помощь региональным бюджетам после повышения МРОТ
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде138
Тест: Выжили бы вы в царской России?
В Петербурге прогремел взрыв
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа25
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17353
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
02:49
90 человек съели шаурму и пожалели
Происшествия
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
13:05
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
00:23
Появились подробности задержания Дрыманова
Происшествия Криминал
00:07
Уезжавших с ЧМ-2018 полицейских утрамбовали в поезд
Общество
08:35
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение