Правительство выделило 36 млрд рублей на помощь регионам после повышения МРОТ

По словам Медведева, поддержка региональных бюджетов после повышения МРОТ является одним из актуальных направлений взаимодействия между правительством и парламентом страны.

«Мы знаем, что в ряде регионов эта тема стала чувствительной. Регионы не так легко способны решить эту задачу. Я имею в виду повышение минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума», — сказал Медведев.

«Я об этом говорил, выступая в Госдуме с отчётом ещё от имени предыдущего правительства, и сказал там, и ещё раз хотел бы сказать здесь, в этом кругу: мы, конечно, регионам обязательно поддержку здесь будем оказывать. Уже выделили на эти цели из резервного фонда правительства 36 млрд руб. (я подписал два документа) и прорабатываем вопрос о дополнительном финансировании», — добавил он.

Медведев также уточнил, что меры поддержки регионам должны быть связаны с комплексным развитием территории, и отметил, что стратегия пространственного развития является вторым важным направлением взаимодействия. По его словам, подготовка этого документа уже завершается.