Правительство выделило 36 млрд рублей на помощь регионам после повышения МРОТ 

Правительство России выделило из своего резервного фонда 36 млрд руб. на помощь регионам страны после повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом в ходе встречи с членами Совета палаты Совета Федерации России заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, сообщает пресс-служба правительства.
По словам Медведева, поддержка региональных бюджетов после повышения МРОТ является одним из актуальных направлений взаимодействия между правительством и парламентом страны.
«Мы знаем, что в ряде регионов эта тема стала чувствительной. Регионы не так легко способны решить эту задачу. Я имею в виду повышение минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума», — сказал Медведев.
«Я об этом говорил, выступая в Госдуме с отчётом ещё от имени предыдущего правительства, и сказал там, и ещё раз хотел бы сказать здесь, в этом кругу: мы, конечно, регионам обязательно поддержку здесь будем оказывать. Уже выделили на эти цели из резервного фонда правительства 36 млрд руб. (я подписал два документа) и прорабатываем вопрос о дополнительном финансировании», — добавил он.
Медведев также уточнил, что меры поддержки регионам должны быть связаны с комплексным развитием территории, и отметил, что стратегия пространственного развития является вторым важным направлением взаимодействия. По его словам, подготовка этого документа уже завершается.