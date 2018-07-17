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Правительство выделило 36 млрд рублей на помощь регионам после повышения МРОТ
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Правительство выделило 36 млрд рублей на помощь регионам после повышения МРОТ 

Rambler News Service 22 минуты назад
Фото: Уралинформбюро
Правительство России выделило из своего резервного фонда 36 млрд руб. на помощь регионам страны после повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом в ходе встречи с членами Совета палаты Совета Федерации России заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, сообщает пресс-служба правительства.
По словам Медведева, поддержка региональных бюджетов после повышения МРОТ является одним из актуальных направлений взаимодействия между правительством и парламентом страны.
«Мы знаем, что в ряде регионов эта тема стала чувствительной. Регионы не так легко способны решить эту задачу. Я имею в виду повышение минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума», — сказал Медведев.
«Я об этом говорил, выступая в Госдуме с отчётом ещё от имени предыдущего правительства, и сказал там, и ещё раз хотел бы сказать здесь, в этом кругу: мы, конечно, регионам обязательно поддержку здесь будем оказывать. Уже выделили на эти цели из резервного фонда правительства 36 млрд руб. (я подписал два документа) и прорабатываем вопрос о дополнительном финансировании», — добавил он.
Медведев также уточнил, что меры поддержки регионам должны быть связаны с комплексным развитием территории, и отметил, что стратегия пространственного развития является вторым важным направлением взаимодействия. По его словам, подготовка этого документа уже завершается.
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