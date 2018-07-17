Самарские коммунисты забронировали две площадки для митингов против повышения пенсионного возраста

Новокуйбышевске Несогласные соберутся 28 июля в Самаре

Самарской области 28 июля пройдут митинги против повышения пенсионного возраста. Их организаторами выступили представители местного отделения КПРФ

— Мы подали заявки на две площадки в областной столице: перед заводом имени Масленникова, в сквере Борцов Революции, и перед ДК «Победа», — рассказал секретарь горкома Владимир Брязу. — Время акций — с 11:00 до 13:00.

Еще одно мероприятие пройдет в Новокуйбышевске. Коммунисты хотят собрать несогласных на площади Ленина. Сейчас коммунисты ожидают разрешения от городских и региональных властей.