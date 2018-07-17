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Самарские коммунисты забронировали две площадки для митингов против повышения пенсионного возраста
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Самарские коммунисты забронировали две площадки для митингов против повышения пенсионного возраста 

63.ru 13 часов назад
Фото: 63.ru
Несогласные соберутся 28 июля в Самаре и Новокуйбышевске
В Самарской области 28 июля пройдут митинги против повышения пенсионного возраста. Их организаторами выступили представители местного отделения КПРФ.
— Мы подали заявки на две площадки в областной столице: перед заводом имени Масленникова, в сквере Борцов Революции, и перед ДК «Победа», — рассказал секретарь горкома Владимир Брязу. — Время акций — с 11:00 до 13:00.
Еще одно мероприятие пройдет в Новокуйбышевске. Коммунисты хотят собрать несогласных на площади Ленина. Сейчас коммунисты ожидают разрешения от городских и региональных властей.
Инициатором пенсионной реформы, вызвавшей большой резонанс в обществе, стало Правительство России. Дмитрий Медведев предложил поднять возрастную планку для российских пенсионеров. Если сейчас женщины работают до 55 лет, а мужчины до 60 лет, то в ближайшие годы им хотят прибавить 8 и 5 лет соответственно. Реформу планируют проводить поэтапно: в 2020 году на пенсию смогут уйти мужчины, родившиеся в 1959 году, и женщины, родившиеся в 1964-м. К 2022 году планку поднимут еще на год — до 62 и 57 соответственно. Положительный отзыв на законопроект о повышении пенсионного возраста дал совет губернской думы 13 июля. Как жители Самары относятся к предлагаемой пенсионной реформе, вы сможете узнать, посмотрев наш видеоопрос.
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