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Фора-Банк запустил новый вклад «777»
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Фора-Банк запустил новый вклад «777» 

Банки.ру 46 минут назад
Базирующийся в столице Фора-Банк ввел новый вклад «777».
Его минимальная сумма — 77 тыс. рублей, срок — 777 дней. Депозит предполагает два периода начисления процентов со ставкой 7,77% за первые 365 дней и 5,55% за оставшийся период. Таким образом, средняя ставка за весь срок размещения составляет 6,59% годовых.
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Пополнение возможно суммами от 7 тыс. рублей в течение первых 77 дней срока действия договора. Частичное снятие средств не осуществляется.
Проценты за первый год выплачиваются в 365-й день путем присоединения к сумме вклада, а за период с 366-го по 777-й день проценты капитализируются ежемесячно.
«При досрочном расторжении договора ранее выплаченные или капитализируемые проценты сохраняются. Автопролонгация договора не предусмотрена. Полное или частичное снятие суммы капитализированных процентов возможно в любое время в течение срока вклада», — уточняет эксперт по вкладам Банки.ру Елена Хвостова.
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