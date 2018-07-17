Фора-Банк запустил новый вклад «777»

Базирующийся в столице Фора-Банк ввел новый вклад «777».

Его минимальная сумма — 77 тыс. рублей, срок — 777 дней. Депозит предполагает два периода начисления процентов со ставкой 7,77% за первые 365 дней и 5,55% за оставшийся период. Таким образом, средняя ставка за весь срок размещения составляет 6,59% годовых.

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Пополнение возможно суммами от 7 тыс. рублей в течение первых 77 дней срока действия договора. Частичное снятие средств не осуществляется.

Проценты за первый год выплачиваются в 365-й день путем присоединения к сумме вклада, а за период с 366-го по 777-й день проценты капитализируются ежемесячно.