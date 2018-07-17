Как изменится экономика СЗФО с увеличением НДС

В 2017 году петербургские предприятия малого бизнеса, которые не платят НДС (работают по упрощенной системе налогообложения), перечислили в городской бюджет 12,4 миллиарда рублей других налогов. Их вклад в казну составляет примерно 3 процента всей ее доходной части — не только налоговой. Об этом корреспонденту "Российской газеты" рассказала член бюджетно-финансового комитета городского парламента Ирина Иванова

Профессор петербургского филиала Высшей школы экономики Андрей Заостровцев уточнил: малый бизнес в России — традиционно не очень весомая часть экономики: ближе к 10 процентам по стране и максимум 15 процентов в Петербурге . Впрочем, крупные корпорации принесли в прошлом году городскому бюджету и того меньше — 11,2 миллиарда рублей налогов. Есть мнение, что тенденция усиления налоговой весомости малого бизнеса для казны теперь усилится — как побочный эффект вероятного повышения НДС с 18 до 20 процентов. Экономист в связи с этим просит не заблуждаться:

— Из публикаций в СМИ у обывателя может сложиться впечатление, будто НДС повышается на 2 процента. Это неправильно! НДС будет повышен на две процентные единицы, что составит повышение на 11 процентов, — объяснил он.

Андрей Заостровцев полагает, что данный процесс сам по себе окажется почти незаметным для населения — люди начинают замечать инфляцию от 10 процентов. Например, часть розницы работает по упрощенной системе налогообложения и вообще не платят НДС.

Но для бюджета дополнительные 11 процентов налога — вполне заметны. В правительстве подсчитали, что в целом по стране доход казны увеличится от этого на 600 миллиардов рублей в год.

По словам исполнительного директора департамента управления недвижимостью Colliers International Екатерины Аридовой, качественный торговый комплекс в городе с населением от миллиона человек отдает около 200 рублей с квадратного метра в месяц в качестве НДС в размере 18 процентов. Площадь торгового комплекса, который в Петербурге принято считать крупным, начинается от 100 000 квадратных метров. Один такой комплекс может ежегодно приносить бюджету около

20 миллионов рублей в виде уплаченного НДС, что само по себе показывает: немалое количество предпринимателей уже сейчас используют различные способы, чтобы попасть в категорию тех, кто НДС вообще не платит. Эксперты полагают, что таких сегодня не менее половины.

В городе сегодня сотни крупных торговых комплексов, владельцы которых часто не могут устоять перед соблазном перейти в категорию малого бизнеса, чтобы избежать уплаты НДС. Например, путем искусственного дробления бизнеса.

Правда, специализирующийся на арбитражных делах адвокат Городской коллегии адвокатов Виктор Андреев считает искусственное дробление бизнеса весьма рискованным, потому что в большинстве случаев налоговые органы выявляют лукавство.

— Применение сомнительных схем для уклонения от уплаты налогов не может считаться экономически рациональным поведением, так как по результатам налоговых проверок убытки от штрафов и доначислений могут составить большую сумму, нежели прогнозируемая выгода, — уверен он.

По словам Виктора Андреева, последняя судебная практика, в том числе в арбитражных судах Северо-Западного округа, свидетельствует: в большинстве случаев решения налоговых органов о привлечении к ответственности за подобные ухищрения остаются в силе. Такие процессы сложны — если налоговый орган установит, что дробление бизнеса вызвано исключительно желанием получить налоговую выгоду, а не разумным экономическим смыслом, убедить суд в обратном будет почти невозможно.

В экономических подразделениях правоохранительных органов полагают, что какое-то время увиливать таким образом от уплаты налогов можно, но рано или поздно это все равно приведет к неприятностям.

По словам сотрудника Управления Федеральной службы безопасности по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, пожелавшего сохранить инкогнито, налоговые преступления имеют одну особенность, которая отличает их от многих других экономических преступлений и приближает к проявлениям организованной преступности.

— Специфика налоговых преступлений имеет ярко выраженную коррупционную составляющую. Ведь в большинстве случаев попытки бизнесменов уклониться от уплаты налогов выявляют территориальные подразделения Федеральной налоговой службы. Пришедший на проверку сотрудник такого подразделения может найти нарушение, а может и не найти. Поэтому попытка уклониться от уплаты налогов — весьма распространенный побудительный мотив вступления представителей бизнеса и власти в преступный сговор, — сообщил он «Российской газете».

Сотрудники правоохранительных органов, специализирующиеся на борьбе с налоговыми преступлениями, отлично знают: любое ужесточение налогового гнета на бизнес зачастую ведет к увеличению числа попыток от этих налогов уйти.