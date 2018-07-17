Лекарства льготникам: Орловской области выделили 115 млн рублей

Правительство РФ на 1,8 миллиарда рублей увеличило субвенции регионам на лекарства, медицинские изделия и специализированное питание для детей-инвалидов. Орловской область получит получит дополнительное финансирование на лекарственное обеспечение льготников.

Распоряжение о выделении дополнительных средств опубликовано на сайте Кабинета министров. Отмечается, что оно принято в связи с увеличением числа россиян, имеющих право на государственную социальную помощь. Согласно документу, деньги будут выделены из из федерального бюджета.

Распоряжение о выделении средств подписал Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев . Согласно документу, в этом году увеличится объём субвенций на обеспечение льготными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания отдельных категорий граждан. С учетом увеличения финансирования общий объем поступлений из федерального центра в Орловскую область на эти цели в этом году составит почти 115 млн рублей.