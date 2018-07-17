Оплачивать налоги разрешат до прихода уведомлений

С 1 января 2019 года россияне смогут авансом платить имущественные налоги единым платежом. Закон об этом принят окончательно.

Не нужно будет ждать налоговое уведомление — можно перечислить любую сумму на спецсчет Федерального казначейства , а потом налоговый орган спишет требуемое. Остаток средств можно будет вернуть по заявлению (это должно произойти в течение месяца).

Речь об уплате транспортного, земельного налогов и налога на имущество. Единый платеж за гражданина будет вправе осуществить и любое другое лицо. Например, родственник. При этом такой гражданин не сможет рассчитывать на возврат средств — вернуть остаток денег сможет только тот, за кого их перечислили.