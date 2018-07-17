Ещё
Промсвязьбанк вошел в перечень банков, участвующих в проведении госзакупок
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Промсвязьбанк вошел в перечень банков, участвующих в проведении госзакупок 

АиФ Волгоград 13 часов назад
Фото: АиФ Волгоград
Промсвязьбанк вошел в перечень банков, утвержденных правительством России для работы с государственными закупками. Создание перечня было необходимо для обеспечения надлежащей степени защиты денежных средств, размещаемых участниками закупок на специальных счетах в целях обеспечения заявок для проведения конкурсных процедур.
В уполномоченных банках участники закупок будут открывать специальные счета, на которых смогут храниться средства для обеспечения заявок на участие в электронной форме в открытом конкурсе или в конкурсе с ограниченным участием, двухэтапном конкурсе в электронной форме, электронном аукционе, а также закрытых электронных процедурах.
Согласно постановлению правительства, банки, которые могут работать с госзакупками, должны иметь универсальную лицензию и участвовать в системе обязательного страхования вкладов. Помимо этого, кредитная организация должна также соответствовать одному из условий: иметь кредитный рейтинг не ниже уровня «А— (RU)» по шкале АКРА и кредитный рейтинг не ниже «ruA-» по шкале «Эксперт РА»; иметь собственный капитал не менее 100 миллиардов рублей, который должен находиться под прямым или косвенным контролем Центробанка или Российской Федерации.
АиФ Волгоград: последние новости
Приставы забрали у волгоградца девять маршрутки за долг в 2 млн рублей «Генералы» дач. Главы СНТ распоряжаются миллионами как хотят? В Волгограде пенсионерка зарезала в больнице 79-летнюю соседку по палате
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете14
«Там геноцид!»: Лютый избавится от гражданства Украины25
Названа причина скорого уничтожения интернета6
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей»12
Задержан главный гаишник севера Москвы244
Видео
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире США
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:44
Задержан главный гаишник севера Москвы
Криминал Происшествия
01:38
Путин упразднил секретный город из «дела Скрипалей»
Политика
00:34
Порошенко назвал Украину приоритетом для США и НАТО
В мире Статьи
00:59
Бывшая жена Грудинина впервые рассказала об их разводе
Политика
02:45
«Будет сложно»: Москва и Киев договариваются по газу
Экономика Статьи
03:32
«Женщина играла ключевую роль»: кто отравил Скрипалей
В мире Статьи
00:46
США пригрозили России новыми санкциями
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение