Промсвязьбанк вошел в перечень банков, участвующих в проведении госзакупок

Промсвязьбанк вошел в перечень банков, утвержденных правительством России для работы с государственными закупками. Создание перечня было необходимо для обеспечения надлежащей степени защиты денежных средств, размещаемых участниками закупок на специальных счетах в целях обеспечения заявок для проведения конкурсных процедур.

В уполномоченных банках участники закупок будут открывать специальные счета, на которых смогут храниться средства для обеспечения заявок на участие в электронной форме в открытом конкурсе или в конкурсе с ограниченным участием, двухэтапном конкурсе в электронной форме, электронном аукционе, а также закрытых электронных процедурах.