Карты костромичей заблокируют, если банк заподозрит мошенничество

Система безопасности банка будет отслеживать подозрительную операцию и автоматически ее блокировать. В конце июня был принят Федеральный закон от 27 июня 2018 г. 167-ФЗ N «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия хищению денежных средств»

Теперь банки будут обязаны автоматически блокировать операции по банковским картам клиентов при возникновении сомнения в законности таких операций. В действие закон вступит только с октября этого года. Сразу отметим, блокировка операций — не самоцель, банки должны обеспечить дополнительную защиту средств и интересов клиентов с точки зрения безопасности проводимых операций.

Если у банка возникает подозрение, что операция совершается без согласия владельца денежных средств, он обязан связаться с клиентом и уточнить у него, действительно ли он совершает операцию. Если клиент не подтверждает операцию, то деньги со счета не уходят. Если связаться с ним не удалось, через 2 рабочих дня средства размораживаются и уходят по указанным реквизитам. То есть ни отправителю, ни получателю денег не придется идти в отделение и собирать какие-либо объяснительные бумаги.

«Теперь в интересах клиента своевременно сообщать банку свои актуальные данные. Подобные ситуации с блокировкой карт иногда вызывают желание обвинить банк в неудобстве. Но сами посудите, что неприятнее — лишнее беспокойство или риск потерять деньги. К тому же банки не станут приостанавливать платежи без достаточных на то оснований. Они, как минимум, не заинтересованы в потере клиентов», — поясняет управляющий Отделением по Костромской области ГУ Банка России по ЦФО Алексей Рыбаченок.

Подозрительным для банка может показаться нетипичное поведение клиента, проведение нестандартных по назначению платежей, многочленные переводы средств крупными суммами, внезапная смена региона и многое другое. Банк России сформулирует основные признаки подозрительных операций и опубликует их, а банки смогут взять признаки за основу и дополнить собственными критериями. Как технически организовать процесс, каждый банк решает сам. У каждого наработана своя клиентская база, на которую он ориентируется, изучает поведение клиентов, реагирует на резкие отклонения в поведении. Многие банки, которые уделяют большое внимание вопросам безопасности денег своих клиентов, и раньше вели работу по противодействию мошенничеству. Новация заключается в том, что этот закон обязывает все банки делать это.