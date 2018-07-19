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В Госдуме прошел второе чтение законопроект о страховании вкладов малых и микропредприятий
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В Госдуме прошел второе чтение законопроект о страховании вкладов малых и микропредприятий 

Агентство «Москва» 8 часов назад
Фото: Медиа-центр
Депутаты нижней палаты парламента приняли во втором чтении законопроект о распространении системы страхования вкладов на малые и микропредприятия. Решение было принято на заседании Госдумы.
«Страхованию, помимо денежных средств физических лиц и индивидуальных предпринимателей, будут подлежать денежные средства в валюте РФ или иностранной валюте, размещаемые микропредприятиями и малыми предприятиями или в их пользу в банках (банках с базовой лицензией и банках с универсальной лицензией) на территории РФ на основании договора банковского вклада (депозита) или договора банковского счета, включая капитализированные (причисленные) проценты на сумму вклада», — говорится в пояснительной записке.
При этом, в соответствии с законопроектом, размер страхового возмещения будет аналогичен размеру страхового возмещения, определенного для физических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Законопроектом также определяется перечень документов, которые должны подать микропредприятия и малые предприятия в государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» для выплаты им страхового возмещения, и порядок перечисления агентством сумм страхового возмещения.
В отношении вкладов микропредприятий и малых предприятий предлагается установить регулирование, исключающее остатки на счетах по учету указанных вкладов, при расчете размера страховых взносов с применением дополнительной или повышенной дополнительной ставки страховых взносов. При этом с учетом увеличения нагрузки на фонд страхования вкладов законопроектом предлагается предельный размер базовой ставки страховых взносов увеличить с 0,15 до 0,2%.
Авторами инициативы выступает группа депутатов нижней палаты парламента во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым («Справедливая Россия»).
Предполагается, что в случае принятия данного закона он вступит в силу 1 января 2019 г.
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